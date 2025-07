CAMPING VINTAGE LES GALETS Banassac-Canilhac

CAMPING VINTAGE LES GALETS Banassac-Canilhac samedi 26 juillet 2025.

CAMPING VINTAGE LES GALETS

La mothe Banassac-Canilhac Lozère

Tarif : 2 – 2 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-26

Rendez-vous à la mothe au camping pour un week-end vintage, Au programme Concert de blues, jazz années 50, pop, rock années 70. Expo de véhicules/caravanes anciennes. Vide grenier et marché artisanal(2€/m) Restauration et buvette sur place. Infos et inscriptions au 07 77 18 88 39.

La mothe Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

English :

Rendezvous at La Mothe campsite for a vintage weekend. Program: Blues concert, 50s jazz, pop, 70s rock. Exhibition of vintage vehicles/caravans. Flea market and craft market (2?/m) Catering and refreshments on site. Information and registration on 07 77 18 88 39.

German :

Treffpunkt in La Mothe auf dem Campingplatz für ein Vintage-Wochenende. Auf dem Programm: Blues-, Jazz-Konzert der 50er Jahre, Pop, Rock der 70er Jahre. Ausstellung von alten Fahrzeugen/Wohnwagen. Flohmarkt und Kunsthandwerkermarkt(2?/m) Essen und Trinken vor Ort. Infos und Anmeldungen unter 07 77 18 88 39.

Italiano :

Appuntamento al campeggio La Mothe per un weekend all’insegna del vintage. In programma: concerto di blues, jazz degli anni ’50, pop, rock degli anni ’70. Esposizione di veicoli/caravan d’epoca. Mercatino delle pulci e dell’artigianato (2?/m) Ristorazione e ristoro in loco. Informazioni e iscrizioni al numero 07 77 18 88 39.

Espanol :

Cita en el camping La Mothe para un fin de semana vintage. En el programa: concierto de blues, jazz de los años 50, pop, rock de los años 70. Exposición de vehículos/caravanas de época. Mercadillo y mercado de artesanía (2?/m) Restauración y refrescos in situ. Información e inscripciones en el 07 77 18 88 39.

