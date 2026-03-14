CAMPING X’TREM VILLAGE Chasse aux oeufs de Pâques La Paillote by X’trem Village Lamontjoie

CAMPING X’TREM VILLAGE Chasse aux oeufs de Pâques

La Paillote by X’trem Village 39 route de Nérac Lamontjoie Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Cette année, les cloches vont passer au camping x’trem village!

Le lundi 6 avril 2026 à 11h, petits et grands sont invités à partir à la recherche des oeufs cachés à La Paillote. Des oeufs en chocolat à trouver bien sûr… mais aussi des oeufs magiques avec des lots à l’intérieur ! Un joli moment de partage et de gourmandise vous attend, ouvert à tous !

À l’issue de la chasse, venez profiter du verre de l’amitié offert par la municipalité pour prolonger ce moment de convivialité. Les enfants repartiront ravis grâce aux lots et chocolats proposés par le Syndicat d’Initiatives et La Paillote ! .

La Paillote by X’trem Village 39 route de Nérac Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 11 36 campingxtremvillage@gmail.com

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English : CAMPING X’TREM VILLAGE Chasse aux oeufs de Pâques

L’événement CAMPING X’TREM VILLAGE Chasse aux oeufs de Pâques Lamontjoie a été mis à jour le 2026-03-12 par OT de l’Albret