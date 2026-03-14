CAMPING X’TREM VILLAGE Soirée Rock & SBK La Paillote by X’trem Village Lamontjoie

CAMPING X’TREM VILLAGE Soirée Rock & SBK

La Paillote by X’trem Village 39 route de Nérac Lamontjoie Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Plongez dans une expérience de danse inoubliable lors de notre Soirée Rock & SBK à La Paillote, Lamontjoie ! Laissez-vous emporter par la passion du rock et l’énergie vibrante des danses latines.

Programme des stages de danse avec Kéké

18h45 19h45 Salsa intermédiaire (10 euros/personne)

20h 21h Rumba (10 euros/personne)

Soirée Rock & SBK (21h00 1h00) GRATUIT avec DJ Joaquin

De 21h00 à 1h00, la soirée Rock & SBK débarque avec du rock, de la salsa, bachata, reggaeton et kizomba. C’est l’occasion idéale de mettre en pratique tout ce que vous avez appris pendant les stages de danse. .

La Paillote by X’trem Village 39 route de Nérac Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 11 36 campingxtremvillage@gmail.com

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English : CAMPING X’TREM VILLAGE Soirée Rock & SBK

L’événement CAMPING X’TREM VILLAGE Soirée Rock & SBK Lamontjoie a été mis à jour le 2026-03-12 par OT de l’Albret