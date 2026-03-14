CAMPING X’TREM VILLAGE Soirée Rock & SBK La Paillote by X’trem Village Lamontjoie
CAMPING X’TREM VILLAGE Soirée Rock & SBK La Paillote by X’trem Village Lamontjoie samedi 25 avril 2026.
CAMPING X’TREM VILLAGE Soirée Rock & SBK
La Paillote by X’trem Village 39 route de Nérac Lamontjoie Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Plongez dans une expérience de danse inoubliable lors de notre Soirée Rock & SBK à La Paillote, Lamontjoie ! Laissez-vous emporter par la passion du rock et l’énergie vibrante des danses latines.
Programme des stages de danse avec Kéké
18h45 19h45 Salsa intermédiaire (10 euros/personne)
20h 21h Rumba (10 euros/personne)
Soirée Rock & SBK (21h00 1h00) GRATUIT avec DJ Joaquin
De 21h00 à 1h00, la soirée Rock & SBK débarque avec du rock, de la salsa, bachata, reggaeton et kizomba. C’est l’occasion idéale de mettre en pratique tout ce que vous avez appris pendant les stages de danse. .
La Paillote by X’trem Village 39 route de Nérac Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 11 36 campingxtremvillage@gmail.com
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English : CAMPING X’TREM VILLAGE Soirée Rock & SBK
L’événement CAMPING X’TREM VILLAGE Soirée Rock & SBK Lamontjoie a été mis à jour le 2026-03-12 par OT de l’Albret