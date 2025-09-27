Campistrous en fête à la salle des fêtes Campistrous
Campistrous en fête à la salle des fêtes Campistrous samedi 27 septembre 2025.
Campistrous en fête
à la salle des fêtes CAMPISTROUS Campistrous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Concours de pétanque
Début 14h Engagement sur place
Lots à gagner
Bodega à partir de 19h
Menu adulte (20 €) Paella Fromage & salade Crème catalane Vin & café
Menu enfant (-12 ans, 10 €) Paella + dessert
Réservations repas
Aurélie 06 66 39 65 35
Guillaume 06 19 52 75 52
Venez nombreux partager cette journée conviviale entre pétanque, bonne ambiance et saveurs espagnoles !
.
à la salle des fêtes CAMPISTROUS Campistrous 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 52 75 52
English :
Petanque competition
Starts at 2pm On-site entry
Prizes to be won
Bodega from 7pm
Adult menu (20 ?) Paella ? Cheese & salad ? Catalan cream ? Wine & coffee
Children’s menu (-12 years, 10 ?) Paella + dessert
Meal reservations
Aurélie 06 66 39 65 35
Guillaume 06 19 52 75 52
Come and join us for a convivial day of pétanque, good spirits and Spanish flavours!
German :
Wettbewerb im Boulespielen
Beginn: 14 Uhr Anmeldung vor Ort
Preise zu gewinnen
Bodega ab 19h
Menü für Erwachsene (20?) Paella ? Käse & Salat ? Katalanische Creme ? Wein & Kaffee
Kindermenü (-12 Jahre, 10?) Paella + Dessert
Reservierungen für Mahlzeiten:
Aurélie: 06 66 39 65 35
Guillaume: 06 19 52 75 52
Kommen Sie zahlreich und teilen Sie diesen geselligen Tag zwischen Petanque, guter Stimmung und spanischen Köstlichkeiten!
Italiano :
Gara di petanque
Inizio alle 14.00 Registrazione in loco
Premi in palio
Bodega dalle 19.00
Menù per adulti (20 ?) Paella ? Formaggio e insalata? Crema catalana ? Vino e caffè
Menu per bambini (-12 anni, 10 ?) Paella + dessert
Prenotazione pasti
Aurélie 06 66 39 65 35
Guillaume 06 19 52 75 52
Unitevi a noi per una giornata conviviale all’insegna della pétanque, del divertimento e dei sapori spagnoli!
Espanol :
Competición de petanca
Comienzo a las 14.00 Inscripción in situ
Premios
Bodega a partir de las 19h
Menú adulto (20€) Paella ? Queso y ensalada ? Crema catalana ? Vino y café
Menú infantil (-12 años, 10€) Paella + postre
Reservas de comidas
Aurélie 06 66 39 65 35
Guillaume 06 19 52 75 52
Acompáñenos en una agradable jornada de petanca, diversión y sabores españoles
L’événement Campistrous en fête Campistrous a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65