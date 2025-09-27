Campistrous en fête à la salle des fêtes Campistrous

Campistrous en fête à la salle des fêtes Campistrous samedi 27 septembre 2025.

Campistrous en fête

à la salle des fêtes CAMPISTROUS Campistrous Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Concours de pétanque

Début 14h Engagement sur place

Lots à gagner

Bodega à partir de 19h

Menu adulte (20 €) Paella Fromage & salade Crème catalane Vin & café

Menu enfant (-12 ans, 10 €) Paella + dessert

Réservations repas

Aurélie 06 66 39 65 35

Guillaume 06 19 52 75 52

Venez nombreux partager cette journée conviviale entre pétanque, bonne ambiance et saveurs espagnoles !

à la salle des fêtes CAMPISTROUS Campistrous 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 52 75 52

English :

Petanque competition

Starts at 2pm On-site entry

Prizes to be won

Bodega from 7pm

Adult menu (20 ?) Paella ? Cheese & salad ? Catalan cream ? Wine & coffee

Children’s menu (-12 years, 10 ?) Paella + dessert

Meal reservations

Aurélie 06 66 39 65 35

Guillaume 06 19 52 75 52

Come and join us for a convivial day of pétanque, good spirits and Spanish flavours!

German :

Wettbewerb im Boulespielen

Beginn: 14 Uhr Anmeldung vor Ort

Preise zu gewinnen

Bodega ab 19h

Menü für Erwachsene (20?) Paella ? Käse & Salat ? Katalanische Creme ? Wein & Kaffee

Kindermenü (-12 Jahre, 10?) Paella + Dessert

Reservierungen für Mahlzeiten:

Aurélie: 06 66 39 65 35

Guillaume: 06 19 52 75 52

Kommen Sie zahlreich und teilen Sie diesen geselligen Tag zwischen Petanque, guter Stimmung und spanischen Köstlichkeiten!

Italiano :

Gara di petanque

Inizio alle 14.00 Registrazione in loco

Premi in palio

Bodega dalle 19.00

Menù per adulti (20 ?) Paella ? Formaggio e insalata? Crema catalana ? Vino e caffè

Menu per bambini (-12 anni, 10 ?) Paella + dessert

Prenotazione pasti

Aurélie 06 66 39 65 35

Guillaume 06 19 52 75 52

Unitevi a noi per una giornata conviviale all’insegna della pétanque, del divertimento e dei sapori spagnoli!

Espanol :

Competición de petanca

Comienzo a las 14.00 Inscripción in situ

Premios

Bodega a partir de las 19h

Menú adulto (20€) Paella ? Queso y ensalada ? Crema catalana ? Vino y café

Menú infantil (-12 años, 10€) Paella + postre

Reservas de comidas

Aurélie 06 66 39 65 35

Guillaume 06 19 52 75 52

Acompáñenos en una agradable jornada de petanca, diversión y sabores españoles

