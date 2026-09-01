samedi 26 septembre 2026 · à la salle des fêtes · Campistrous

Informations pratiques

Campistrous

Campistrous en fête

à la salle des fêtes CAMPISTROUS Campistrous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Samedi 26 septembre :

14 H : Concours de pétanque – Engagement sur place – Lots à gagner

19H : Repas animé

Menu : Basse côte et pommes grenailles – fromage – Croustade et sa boule de glace – Vin & café

Adulte : 20€ – enfant -12 ans : 10 €

Dimanche 27 septembre :

9H : marche de 10 Km avec ravitaillement

12H : Apéritif du maire

Réservations : Aurélie : 06 66 39 65 35 – Isabelle : 06 63 34 56 86 .

à la salle des fêtes CAMPISTROUS Campistrous 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 52 75 52

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English :

Saturday, September 26:

2:00 p.m.: Pétanque tournament—Sign up on-site—Prizes to be won

7:00 p.m.: Dinner with entertainment

Menu: Short ribs and baby potatoes—cheese—Croustade with a scoop of ice cream? Wine & coffee

Adults: 20? – Children under 12: 10?

Sunday, September 27:

9:00 a.m.: 10-km walk with refreshments

12:00 p.m.: Mayor’s cocktail reception

L’événement Campistrous en fête Campistrous a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65