Campistrous en fête à la salle des fêtes Campistrous
samedi 26 septembre 2026 · à la salle des fêtes · Campistrous
Informations pratiques
Campistrous
Campistrous en fête
à la salle des fêtes CAMPISTROUS Campistrous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Samedi 26 septembre :
14 H : Concours de pétanque – Engagement sur place – Lots à gagner
19H : Repas animé
Menu : Basse côte et pommes grenailles – fromage – Croustade et sa boule de glace – Vin & café
Adulte : 20€ – enfant -12 ans : 10 €
Dimanche 27 septembre :
9H : marche de 10 Km avec ravitaillement
12H : Apéritif du maire
Réservations : Aurélie : 06 66 39 65 35 – Isabelle : 06 63 34 56 86 .
à la salle des fêtes CAMPISTROUS Campistrous 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 52 75 52
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English :
Saturday, September 26:
2:00 p.m.: Pétanque tournament—Sign up on-site—Prizes to be won
7:00 p.m.: Dinner with entertainment
Menu: Short ribs and baby potatoes—cheese—Croustade with a scoop of ice cream? Wine & coffee
Adults: 20? – Children under 12: 10?
Sunday, September 27:
9:00 a.m.: 10-km walk with refreshments
12:00 p.m.: Mayor’s cocktail reception
L’événement Campistrous en fête Campistrous a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65