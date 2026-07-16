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Camps d’été pour enfants, camping Boeschèpe, Boeschepe

mercredi 19 août 2026 · camping Boeschèpe · Boeschepe

Camps d’été pour enfants, camping Boeschèpe, Boeschepe

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
camping Boeschèpe
Adresse
Camping de Boeschèpe
Ville
59299 Boeschepe
Département
Nord
Tarif
40€

Camps d’été pour enfants 19 – 25 août camping Boeschèpe Nord

40€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-25T00:00:00+02:00 – 2026-08-25T15:59:00+02:00

Séjour en camping à Boechèpe pour enfants de 6 à 15 ans fin août

camping Boeschèpe Camping de Boeschèpe Boeschepe 59299 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « anne.drieux@lille.catholique.fr »}]
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