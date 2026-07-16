AGENDA · Boeschepe
Camps d’été pour enfants, camping Boeschèpe, Boeschepe
mercredi 19 août 2026 · camping Boeschèpe · Boeschepe
Informations pratiques
Camps d’été pour enfants 19 – 25 août camping Boeschèpe Nord
40€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-25T00:00:00+02:00 – 2026-08-25T15:59:00+02:00
Séjour en camping à Boechèpe pour enfants de 6 à 15 ans fin août
camping Boeschèpe Camping de Boeschèpe Boeschepe 59299 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « anne.drieux@lille.catholique.fr »}]
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