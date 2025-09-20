Campus agro-environnemental 62 site d’Arras 1, route de Cambrai Tilloy-lès-Mofflaines

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Le campus agro-environnemental 62 (autrefois appelé École régionale d’agriculture) a été créé en 1885 à Mont-Saint-Éloi. Après la Première Guerre mondiale, l’école est détruite puis reconstruite à Tilloylès- Mofflaines en 1922 pour une première rentrée scolaire en 1923.

Le campus agro-environnemental 62 propose des formations de la seconde au BTS, des filières générales, technologiques et supérieures orientées vers les métiers de la terre, de la nature et du vivant. En plus des formations scolaires et par apprentissage, le campus agro-environnemental 62 dispense de nombreuses formations pour adultes. Cette année est l’occasion pour nous de célébrer le 140e anniversaire de la naissance de l’école régionale d’agriculture.

Participez à un escape-game qui vous fera visiter le plus ancien bâtiment et voyager dans le temps entre l’école régionale d’agriculture de 1885 et le campus agroenvironnemental 62 d’aujourd’hui.

Plus d’informations sur www.campus-agro62.fr

Journées européennes du patrimoine 2025