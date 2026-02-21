Campus Créa’Jeux Campus de projets Villa Parthenay Parthenay

Campus Créa’Jeux

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 13:30:00

fin : 2026-04-17 18:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Participez au premier Campus Créa’jeux un projet créatif et collectif de 2 semaines animés par des professionnels pour créer un jeu ou filmer les coulisses de création ouvert aux jeunes de 12 à 25 ans.

Les participants de l’ateliers vont imaginer, tester et créer un jeu avec l’aide de David Boniffacy et vont réaliser une vidéo sur les coulisses de la création d’un jeu sous forme de making-of et d’interviews avec l’aide de Arnaud Devroute.

La participation implique engagement de deux semaines pour suivre le processus de création. Le jeu et le film créés seront officiellement présentés au Festival Ludique International de Parthenay (FLIP) en juillet 2026.

Il y a 24 places disponibles, réparties entre les deux ateliers

18 places pour le groupe “création de jeux de société”,

6 places pour le groupe “création vidéo”.

L’inscription est obligatoire par téléphone. .

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 18 jeunesses@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Campus Créa’Jeux

L’événement Campus Créa’Jeux Parthenay a été mis à jour le 2026-02-21 par CC Parthenay Gâtine