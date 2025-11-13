Campus Cyber Summit EuraTechnologies Lille

Campus Cyber Summit EuraTechnologies Lille jeudi 13 novembre 2025.

Campus Cyber Summit 13 et 14 novembre EuraTechnologies Nord

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T09:00:00 – 2025-11-13T18:00:00

Fin : 2025-11-14T10:00:00 – 2025-11-14T13:00:00

Le Campus Cyber Summit est le rendez-vous incontournable pour tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre les cybermenaces. Cet événement réunit des dirigeants d’entreprise, des RSSI/DSI de TPE, ETI, PME et collectivités territoriales, ainsi que des experts et acteurs de l’écosystème cybersécurité pour des rencontres qualifiées et des échanges constructifs.

Cette année, le Campus Cyber Summit vous donne rendez-vous autour d’un thème central : « Le futur de la cyber ». Un programme riche de conférences, tables rondes et ateliers vous attend pour explorer les enjeux de souveraineté numérique, d’intelligence artificielle, de cyber-résilience ou encore d’OSINT…

Nouveauté 2025 : Hack the Summit

Venez tester vos compétences cyber et participez à notre Capture The Flag (CTF) sur le thème de l’Active Directory, vendredi 14 novembre.

L’événement cyber de référence des Hauts-de-France Cybersécurité Innovation