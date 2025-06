– Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean Rennes 30 juin 2025

Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean Rennes 30 juin et 1 juillet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-30T13:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-01T14:00:00.000+02:00

1



Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean Rennes Rennes Ille-et-Vilaine