Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10B – 2e étage – Salle 160 Rennes

Campus de Beaulieu - ISCR - Bat. 10B - 2e étage - Salle 160 Rennes

Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10B – 2e étage – Salle 160 Rennes jeudi 6 novembre 2025.

Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10B – 2e étage – Salle 160 Rennes Jeudi 6 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-06T15:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-06T16:00:00.000+01:00

1
 

Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10B – 2e étage – Salle 160 263 avenue Général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine