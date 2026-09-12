Campus Fest #Chartres 2026 Journée d’intégration étudiante Chartres
mardi 15 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Campus Fest #Chartres 2026 Journée d’intégration étudiante
28 Rue Danièle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-15 13:00:00
fin : 2026-09-15 00:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Pour sa 3ᵉ édition, le Campus FEST investit le Colisée de Chartres afin de proposer aux étudiants une journée d’intégration conviviale, festive et fédératrice. Gratuit sur inscription, voir les Renseignements .
Plus qu’un simple événement de rentrée, le Campus FEST rassemble les établissements d’enseignement supérieur, les acteurs de la vie étudiante, les associations, les structures sportives et les partenaires du territoire autour d’un objectif commun accueillir les étudiants et leur faire découvrir toutes les opportunités qui s’offrent à eux. La journée se poursuivra par une grande soirée au cœur de l’arène du Colisée, organisée en partenariat avec les Vitrines de Chartres (soirée ouverte aux 18-25 ans étudiants et ou alternants du département d’Eure-et-Loir). .
28 Rue Danièle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
For its 3rd edition, Campus FEST is taking over the Colisée de Chartres to offer students a friendly, festive, and unifying orientation day. Free with registration; see the “Information” section.
L’événement Campus Fest #Chartres 2026 Journée d’intégration étudiante Chartres a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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