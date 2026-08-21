AGENDA · Charbonnières-les-Bains
, Campus Région du numérique, Charbonnières-les-Bains
mardi 6 octobre 2026 · Campus Région du numérique · Charbonnières-les-Bains
Informations pratiques
Mardi 6 octobre, 08h30 Campus Région du numérique Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T08:30:00+02:00 – 2026-10-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-06T08:30:00+02:00 – 2026-10-06T17:30:00+02:00
Campus Région du numérique 78 Rte de Paris, 69260 Charbonnières-les-Bains Charbonnières-les-Bains 69260 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://server.matchmaking-studio.com/en/Minalogic_Innovation_Boost_2026/ »}]