Informations pratiques

Moosch

CAM’Run

3 rue des Vosges Moosch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Le Club Athletic Moosch vous invite à la 1¿¿ édition de La CAM’Run, un trail nature convivial et sportif au cœur de la vallée de la Thur

Deux parcours sont proposés : La colline du Bûcher : 7km – 200 m D+ ; La course des 2 collines : 17,5 km – 580 m D+ ; Course enfants ouvert à tous

Les tracés empruntent principalement des sentiers forestiers, avec de beaux points de vue et une ambiance typiquement alsacienne.

Le Club Athletic Moosch vous invite à la 1¿¿ édition de La CAM’Run, un trail nature convivial et sportif au cœur de la vallée de la Thur

Deux parcours sont proposés :

• La colline du Bûcher : 7km – 200 m D+ : idéal pour découvrir le trail ou se faire plaisir

• La course des 2 collines : 17,5 km – 580 m D+ : un parcours plus exigeant pour les amateurs de dénivelé

• Course enfants ouvert à tous : pour partager l’événement en famille

Les tracés empruntent principalement des sentiers forestiers, avec de beaux points de vue et une ambiance typiquement alsacienne. .

3 rue des Vosges Moosch 68690 Haut-Rhin Grand Est

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English :

The Club Athletic Moosch invites you to the 1st edition of the CAM Run, a friendly and challenging nature trail race in the heart of the Thur Valley.

Two courses are available: The B%FBcher Hill: 7 km ? 200 m elevation gain; The “2 Hills” Race: 17.5 km with 580 m elevation gain; Children’s race open to all

The routes mainly follow forest trails, offering beautiful views and a quintessentially Alsatian atmosphere.

L’événement CAM’Run Moosch a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin