CAMURAQUETTE Camurac

La 9ème édition de Camuraquette aura lieu le dimanche 8 février 2026 à la Station 4 saisons de Camurac.

Une journée idéale pour découvrir cette activité, en famille ou entre amis, avec plusieurs randonnées accompagnées de niveaux différents familiale, moyenne ou sportive. Un itinéraire sera balisé pour ceux qui préfèrent partir en toute liberté !

– la libre 5 km 300 D+ 3 h de marche. Rando non accompagnée sur parcours balisé. Départ libre de 8h45 à 9h30,

– la sportive 8 km 550 D+ 4 h de marche. Rando accompagnée. Départ 8h45, retour vers 13h,

– la moyenne 5 km 300 D+ 2h30 de marche. Rando accompagnée. Départ 9h15, retour vers 12h15

– la familiale 3 km 100 D+ 1h30 de marche. Rando accompagnée. Départ 9h45, retour vers 11h45.

Vous pourrez également louer des raquettes à prix réduit et commander un bon repas montagnard qui vous attendra au restaurant après la balade !

Inscriptions obligatoires soit en ligne, soit à l’office de tourisme des Pyrénées audoises à Quillan.

Un événement à inscrire d’ores et déjà dans votre agenda 2026 ! Inscription obligatoire avant le 5 février 2026.

English :

The 9th edition of Camuraquette will take place on Sunday February 8, 2026 at the Station 4 saisons de Camurac.

An ideal day to discover this activity with family or friends, with several guided hikes of different levels: family, medium or sporty. A signposted itinerary will be available for those who prefer to set off on their own!

– la libre 5 km 300 D+ 3 h walk. Unaccompanied hike on marked trail. Free departure from 8:45am to 9:30am,

– the sportive: 8 km 550 D+ 4 hr walk. Guided hike. Departure 8:45 am, return around 1 pm,

– the medium: 5 km 300 D+ 2 h 30 walking. Guided hike. Departure 9:15 am, return around 12:15 pm

– the family hike: 3 km 100 D+ 1h30 walking time. Guided hike. Departure 9:45 am, return around 11:45 am.

You can also rent snowshoes at a reduced price, and order a delicious mountain meal in the restaurant after the walk!

Registration required either online or at the Pyrénées audoises tourist office in Quillan.

An event to mark in your diary for 2026! Registration required by February 5, 2026.

