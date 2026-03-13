CANAL BIKE DAY 2026 ÉCLUSE Gardouch

CANAL BIKE DAY 2026

ÉCLUSE Quai Riquet Gardouch Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

CANAL BIKE DAY, un après-midi festif au bord du Canal du Midi, mêlant balade à vélo commentée, animations ludiques et spectacle époustouflant de VTT trial !

Programme complet à venir

L’association Bike Art School vous invite à une après-midi conviviale, culturelle et sportive à partir de 14h30 le long du Canal du Midi, à l’écluse des Agals, à Gardouch.

Clôture festive à Gardouch, devant la Minoterie, initiations ouvertes à tous, petits et grands. Spectacle de VTT trial (démonstration de figures techniques et acrobatiques sur des modules urbains ou naturels) et/ou de BMX flatland (discipline artistique où des figures sont réalisées sur un vélo en équilibre). Un village d’animations avec divers stands buvette et petite restauration avec la Minoterie. .

ÉCLUSE Quai Riquet Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie asso@bike-art.fr

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English :

CANAL BIKE DAY, a festive afternoon on the banks of the Canal du Midi, combining guided bike rides, fun activities and a breathtaking mountain bike trial show!

L’événement CANAL BIKE DAY 2026 Gardouch a été mis à jour le 2026-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE