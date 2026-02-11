CANAL DU MIDI EXPÉRIENCE LE SOMAIL BÉZIERS Saint-Nazaire-d’Aude

CANAL DU MIDI EXPÉRIENCE LE SOMAIL BÉZIERS

Le Somail Saint-Nazaire-d’Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 13:45:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Canal du Midi Expérience est une course de relais inédite de Toulouse à Béziers au cœur d’un site classé UNESCO.

En 2026, le Canal du Midi devient le théâtre d’un événement sportif inédit Canal du Midi Expérience, une course en relais par équipes qui reliera Toulouse à Béziers sur plus de 200 kilomètres, en suivant les chemins de halage de l’un des plus grands chefs-d’œuvre d’ingénierie du XVIIe siècle.

4 grandes étapes d’environ 50 km, réparties sur 2 jours, parcourues par équipes de 5 relayeurs. Chaque coureur effectuera environ 10 km par demi-journée, favorisant l’accessibilité, l’esprit d’équipe et le partage.

Partie 4 Le Somail — Béziers départ à 13h45

Etape 16 6,7 km Le Somail → Argeliers

Etape 17 15,4 km Argeliers → Capestang

Etape 18 5,6 km Capestang → Poilhes

Etape 19 14,10 km Poilhes → Béziers Pont-Vieux

Etape 20 1,5 km Béziers Pont-Vieux → Béziers

.

Le Somail Saint-Nazaire-d’Aude 11120 Aude Occitanie contact@canaldumidiexperience.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Canal du Midi Experience is an original relay race from Toulouse to Béziers in the heart of a UNESCO site.

In 2026, the Canal du Midi will be the setting for an unprecedented sporting event: Canal du Midi Expérience, a team relay race that will link Toulouse to Béziers over 200 kilometers, following the towpaths of one of the greatest engineering masterpieces of the 17th century.

4 main stages of around 50 km, spread over 2 days, run by teams of 5 relay runners. Each runner will cover around 10 km per half-day, promoting accessibility, team spirit and sharing.

Part 4: Le Somail — Béziers: start at 1:45pm

Stage 16: 6.7 km: Le Somail ? Argeliers

Stage 17: 15.4 km: Argeliers ? Capestang

Stage 18: 5.6 km: Capestang ? Poilhes

Stage 19: 14.10 km: Poilhes ? Béziers Pont-Vieux

Stage 20: 1.5 km: Béziers Pont-Vieux ? Béziers

L’événement CANAL DU MIDI EXPÉRIENCE LE SOMAIL BÉZIERS Saint-Nazaire-d’Aude a été mis à jour le 2026-02-11 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT