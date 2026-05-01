Avolsheim

Canal en fête 2026

Avolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Ce rendez-vous familial célèbre la nature à travers des activités ludiques et pédagogiques autour de la Bruche, de la Mossig et de leur patrimoine aquatique.

Le rendez-vous immanquable de la fête de la nature est situé au canal de la Bruche entre les communes de Wolxheim et Avolsheim. La Maison de la Nature Bruche Piémont aux côtés de ses partenaires locaux, organise sa troisième édition de Canal en Fête dans le cadre des journées nationales de la Fête de la Nature (+ de 7000 évènements organisés en France).

Pour ce faire l’organisation a obtenu le label événement officiel !

De nombreuses activités seront proposées sur divers sites tels que les écluses, les étangs de pêche, les jardins de la Maison Carré et les quais de la Bruche. Le public pourra découvrir la biodiversité et la vie autour du site regroupant la Bruche et son Canal, la Mossig. Il leur sera proposé

• Atelier de montage de mouche, sensibilisation et découverte de la faune aquatique et de la qualité de l’eau

• Visites guidées découverte des espèces locales, des milieux aquatiques, du paysage, visite des installations barrage et canal

• Stand d’activités et d’observation pour découvrir et comprendre la biodiversité en lien avec l’eau (rivière et canal)

• Atelier de bricolage parents-enfants

• Causerie au jardin avec Valérie Dufour, directrice de recherches au CNRS (LAPSCO), spécialiste de corvidés

• Exposition d’œuvres et jeux réalisés par les élèves des écoles de Wolxheim

• Exposition sur le patrimoine naturel environnant et sur la migration des poissons

Sorties et visites sur réservation

Le programme complet est disponible sur le site internet de la Maison de la Nature Bruche Piémont https://mnbruchepiemont.org/WORDPRESS/ 0 .

Avolsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 84 34 53 contact@mnbruchepiemont.org

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English :

This family event celebrates nature through fun and educational activities around the Bruche and Mossig rivers and their aquatic heritage.

L’événement Canal en fête 2026 Avolsheim a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig