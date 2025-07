La photographe Maureen Bisilliat s’expose sur le canal Saint-Martin Canal Saint-Martin Paris

La photographe Maureen Bisilliat s’expose sur le canal Saint-Martin Canal Saint-Martin Paris vendredi 4 juillet 2025 .

Maureen Bisilliat, née en 1931 en Angleterre, est une artiste visuelle qui

vit au Brésil depuis les années 1950. Son travail est basé sur les équivalences

entre la photographie et la littérature, en

lien profond avec la culture populaire et ancestrale.

Dans le cadre de Paris Plages 2025, qui s’inscrit sous la labellisation

d’une saison croisée France-Brésil, le canal Saint-Martin accueille sur ses

berges deux sélections de photographies extraites de sa série Xingu, qui documente la vie

quotidienne des tribus autochtones Yalapiti et Mehinako et qui témoigne d’une

bouleversante complicité née entre la photographe et les sujets photographiés.

Ces deux expositions sont à découvrir

en accès libre du 5 juillet au 15 septembre 2025 :

sur les grilles du

jardin Villemin-Mahsa Jîna Amini (115, quai de Valmy) ;

jardin Villemin-Mahsa Jîna Amini (115, quai de Valmy) ; sur les cimaises installées le long du canal Saint-Martin (83, quai de Valmy).

Du samedi 05 juillet 2025 au lundi 15 septembre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-04T23:00:00+02:00

fin : 2025-09-15T22:59:00+02:00

Date(s) : Dans le cadre de Paris Plages 2025 et de la saison croisée France-Brésil, plongez dans la vie quotidienne des tribus autochtones brésiliennes à travers l’œuvre bouleversante de Maureen Bisilliat.

Canal Saint-Martin 115, quai de Valmy 75010 Paris

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://x.com/mairie10paris