Canardises des 3 Vallées, Les Canardises des 3 vallées, Condé-en-Brie

Canardises des 3 Vallées Dimanche 7 juin, 09h00 Les Canardises des 3 vallées Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les Canardises des 3 vallées 2 rue du Cahot 02300 Condé-en-Brie0 Condé-en-Brie 02330 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@canardises.fr »}]

Dégustation, Vente à la ferme, Petit-déjeuner / restauration, Atelier pédagogique, Repas concert sur réservation (le midi), marché de producteurs et artisans.

DR