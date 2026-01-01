Canblaster Rue de Thalès de Milet Le Mans

Canblaster

Rue de Thalès de Milet Almacoustic Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-01-21 20:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Dans le cadre de Le Mans Sonore

Figure majeure et discrète de la musique électronique française depuis bientôt quinze ans, Cédric Steffens aka Canblaster est un artiste unanimement respecté et admiré de ses pairs producteurs et DJ, et même bien souvent au-delà du circuit des clubs et des labels de niche. Ses fans de la première heure savent qu’il a commencé en composant des bandes sons de jeux vidéo, alors qu’il était encore lycéen, puis qu’il s’est plongé dans la techno, le UK garage, la rave ou la house à la fin des années 2000. .

As part of Le Mans Sonore

