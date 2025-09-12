Cancan Biennale #1 concert de la chorale VOCAL’IZ Espace Saint-Nicolas Coutances

Cancan Biennale #1 concert de la chorale VOCAL’IZ

Espace Saint-Nicolas 12 Rue des Tournées Saint-Nicolas Coutances Manche

Début : 2025-09-12 19:00:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Cancan Biennale se propose d’investir l’Espace Saint-Nicolas (1000 m2) situé en cœur de ville de Coutances,à l’été 2025, et d’y tenir une manifestation d’art contemporain et de journalisme, mettant en regard des artistes et des journalistes à la fois normands et internationaux autour de la notion liberté de créer, liberté d’informer.

CÔTÉ ART CONTEMPORAIN, 4 artistes biélorusses ont été invitées à s’exprimer et à s’exposer aux côtés de 4 artistes normands qui investiront pendant plus de deux mois ce lieu majestueux qu’est l’Espace Saint-Nicolas. Sculpture, peinture, photographie, vidéo, céramique, performance… Une grande diversité de médiums artistiques sont ici représentés.

CÔTÉ JOURNALISME, des tables rondes et conférences animées par des journalistes et experts des médias français et internationaux seront proposées tout l’été sur différentes thématiques d’actualité comme l’état de la liberté de la presse dans le monde, la santé mentale, le changement climatique, les médias et le vin ou encore la presse locale de demain…

Exposition visible du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Programmation

Jeudi 17 juillet, 18h30 La Biélorussie de mars 1918 à août 1991, entre gouvernement en exil et république socialiste soviétique .

Jeudi 24 juillet, 18h30 La Biélorussie au coeur des destructions et de l’anéantissement de la Seconde Guerre Mondiale .

Jeudi 31 juillet, 18h30 La Biélorussie depuis 1991 entre dictature et aspirations démocratiques . Rendez-vous historiques avec Christian Savary, suivi de questions-réponses avec le public.

Samedi 9 août, 18h30 Être queer aujourd’hui dans l’espace post-soviétique .

Table ronde avec Philippe Bazire (ex-chargé d’accompagnement juridique pour Urgence homophobie), Ksenia Yablonskaya (artiste et militante LGBTQ+ biélorusse) et Caroline Gaujard-Larson (ex-correspondante à Moscou et Kiev pour Radio France et le magazine Têtu).

Jeudi 21 août, 18h30 Demain, les médias locaux .

Conférence Avec Amandine Briand (journaliste indépendante et formatrice), Julien Kostreche (Ouest Medialab) et Baptiste Thevelein (Cofondateur de Médianes et de la revue Pays).

Samedi 23 août, 18h30 Ciné-conférence 24 centilitres par seconde , ou la place du vin dans notre société. Par Dominique Hutin (chroniqueur vin sur France Inter, On va déguster ).

Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 août, de 14h30 à 17h Ateliers d’éducation aux médias (13-18 ans). Proposé par Cancan Média, avec les journalistes Caroline Gaujard-Larson et Matthew Kay.

Jeudi 28 août, 18h30 Investiguer en milieu rural . Conférence-rencontre avec Ixchel Depalorte, journaliste, autrice et documentariste.

Samedi 6 septembre, 11h La liberté d’information malmenée en Biélorussie . Conférence avec Jeanne Cavelier, de Reporters sans Frontières.

Samedi 6 septembre, 15h Projection du film documentaire La Russie un peuple qui marche au pas (2023). En présence de la réalisatrice franco-russe Ksenia Bolchakova (Prix Albert Londres 2022), suivi d’une discussion. Durée du film 1h15.

Vendredi 12 septembre, 19h Concert de la chorale VOCAL’IZ.

Samedi 20 septembre, 15h Profession photojournaliste. Conférence-rencontre avec Arnaud Finistre (membre du Studio Hans Lucas, photojournaliste pour l’AFP).

Samedi 20 septembre, 18h30 Performance dansée, “Wordless hospitality”. Par la danseuse et chorégraphe biélorusse Valeria Khripatch, en co-création avec Philippe Boudot (musique).

+ D’INFOS sur la programmation de CANCAN BIENNALE #1

cancancafe.fr/cancan-biennale

CONTACT PRESSE 06 76 63 76 07 / biennale@cancancafe.fr.

Direction de projet Caroline Gaujard-Larson.

Commissariat d’exposition Aline Montaigne.

Evénementiel et partenariats Camille Barrat.

Ville de Coutances Christian Savary. .

Espace Saint-Nicolas 12 Rue des Tournées Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07 biennale@cancancafe.fr

