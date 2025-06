Cancan Biennale #1 Espace Saint-Nicolas Coutances 5 juillet 2025 10:00

Manche

Cancan Biennale #1 Espace Saint-Nicolas 12 Rue des Tournées Saint-Nicolas Coutances Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-09-21 13:00:00

2025-07-05

Cancan Biennale se propose d’investir l’Espace Saint-Nicolas (1000 m2) situé en cœur de ville de Coutances,à l’été 2025, et d’y tenir une manifestation d’art contemporain et de journalisme, mettant en regard des artistes et des journalistes à la fois normands et internationaux autour de la notion liberté de créer, liberté d’informer.

CÔTÉ ART CONTEMPORAIN, 4 artistes biélorusses ont été invitées à s’exprimer et à s’exposer aux côtés de 4 artistes normands qui investiront pendant plus de deux mois ce lieu majestueux qu’est l’Espace Saint-Nicolas. Sculpture, peinture, photographie, vidéo, céramique, performance… Une grande diversité de médiums artistiques sont ici représentés.

CÔTÉ JOURNALISME, des tables rondes et conférences animées par des journalistes et experts des médias français et internationaux seront proposées tout l’été sur différentes thématiques d’actualité comme l’état de la liberté de la presse dans le monde, la santé mentale, le changement climatique, les médias et le vin ou encore la presse locale de demain…

Exposition visible du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Programmation :

Jeudi 17 juillet, 18h30 La Biélorussie de mars 1918 à août 1991, entre gouvernement en exil et république socialiste soviétique .

Jeudi 25 juillet, 18h30 La Biélorussie au coeur des destructions et de l’anéantissement de la Seconde Guerre Mondiale .

Jeudi 31 juillet, 18h30 La Biélorussie depuis 1991 entre dictature et aspirations démocratiques . Rendez-vous historiques avec Christian Savary, suivi de questions-réponses avec le public.

Samedi 9 août, 18h30 Être queer aujourd’hui dans l’espace post-soviétique .

Table ronde avec Philippe Bazire (ex-chargé d’accompagnement juridique pour Urgence homophobie), Ksenia Yablonskaya (artiste et militante LGBTQ+ biélorusse) et Caroline Gaujard-Larson (ex-correspondante à Moscou et Kiev pour Radio France et le magazine Têtu).

Jeudi 21 août, 18h30 Demain, les médias locaux .

Conférence Avec Amandine Briand (journaliste indépendante et formatrice), Julien Kostreche (Ouest Medialab) et Baptiste Thevelein (Cofondateur de Médianes et de la revue Pays).

Samedi 23 août, 18h30 Ciné-conférence 24 centilitres par seconde , ou la place du vin dans notre société. Par Dominique Hutin (chroniqueur vin sur France Inter, On va déguster ).

Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 août, de 14h30 à 17h Ateliers d’éducation aux médias (13-18 ans). Proposé par Cancan Média, avec les journalistes Caroline Gaujard-Larson et Matthew Kay.

Jeudi 28 août, 18h30 Investiguer en milieu rural . Conférence-rencontre avec Ixchel Depalorte, journaliste, autrice et documentariste.

Samedi 6 septembre, 11h La liberté d’information malmenée en Biélorussie . Conférence avec Jeanne Cavelier, de Reporters sans Frontières.

Samedi 6 septembre, 15h Projection du film documentaire La Russie un peuple qui marche au pas (2023). En présence de la réalisatrice franco-russe Ksenia Bolchakova (Prix Albert Londres 2022), suivi d’une discussion. Durée du film 1h15.

Vendredi 12 septembre, 19h Concert de la chorale VOCAL’IZ.

Samedi 20 septembre, 15h Profession photojournaliste. Conférence-rencontre avec Arnaud Finistre (membre du Studio Hans Lucas, photojournaliste pour l’AFP).

Samedi 20 septembre, 18h30 Performance dansée, “Wordless hospitality”. Par la danseuse et chorégraphe biélorusse Valeria Khripatch, en co-création avec Philippe Boudot (musique).

+ D’INFOS sur la programmation de CANCAN BIENNALE #1 :

cancancafe.fr/cancan-biennale

CONTACT PRESSE 06 76 63 76 07 / biennale@cancancafe.fr.

Direction de projet Caroline Gaujard-Larson.

Commissariat d’exposition Aline Montaigne.

Evénementiel et partenariats Camille Barrat.

Ville de Coutances Christian Savary.

Espace Saint-Nicolas 12 Rue des Tournées Saint-Nicolas

Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07 biennale@cancancafe.fr

English : Cancan Biennale #1

In the summer of 2025, the Cancan Biennale will take over the Espace Saint-Nicolas (1,000 m2) in the heart of Coutances, and hold an event of contemporary art and journalism, bringing together artists and journalists from Normandy and around the world around the notion of « freedom to create, freedom to inform »

CONTEMPORARY ART: 4 Belarusian artists have been invited to express themselves and exhibit alongside 4 artists from Normandy, who will occupy the majestic Espace Saint-Nicolas for over two months. Sculpture, painting, photography, video, ceramics, performance? A wide variety of artistic media are represented here.

On the JOURNALISM side, round tables and conferences led by journalists and experts from the French and international media will be held throughout the summer on topical issues such as the state of press freedom worldwide, mental health, climate change, the media and wine, and the local press of tomorrow?

Exhibition open Tuesday to Saturday, 10am to 1pm and 2pm to 6pm.

Programming :

Thursday, July 17, 6:30pm « Belarus from March 1918 to August 1991, between government in exile and Soviet socialist republic ».

Thursday, July 25, 6:30pm « Belarus at the heart of the destruction and annihilation of the Second World War ».

Thursday, July 31, 6:30pm « Belarus since 1991, between dictatorship and democratic aspirations ». Historical rendezvous with Christian Savary, followed by Q&A with the public.

Saturday August 9, 6:30pm « Being queer today in the post-Soviet space ».

Round-table discussion with Philippe Bazire (former head of legal support for Urgence homophobie), Ksenia Yablonskaya (Belarusian artist and LGBTQ+ activist) and Caroline Gaujard-Larson (former Moscow and Kiev correspondent for Radio France and Têtu magazine).

Thursday August 21, 6:30pm « Tomorrow’s local media ».

Conference with Amandine Briand (freelance journalist and trainer), Julien Kostreche (Ouest Medialab) and Baptiste Thevelein (co-founder of Médianes and Pays magazine).

Saturday August 23, 6:30pm Ciné-conférence » 24 centilitres par seconde « , or the place of wine in our society. By Dominique Hutin (wine columnist on France Inter, « On va déguster »).

Tuesday, August 26, Wednesday, August 27 and Thursday, August 28, 2:30 to 5 p.m. Media education workshops (13-18 years). Offered by Cancan Média, with journalists Caroline Gaujard-Larson and Matthew Kay.

Thursday, August 28, 6:30pm « Investigating in rural areas ». Conference-meeting with Ixchel Depalorte, journalist, author and documentary filmmaker.

Saturday September 6, 11am: « Freedom of information under attack in Belarus ». Conference with Jeanne Cavelier, from Reporters sans Frontières.

Saturday September 6, 3pm: Screening of the documentary film: La Russie un peuple qui marche au pas (2023). In the presence of Franco-Russian director Ksenia Bolchakova (Prix Albert Londres 2022), followed by a discussion. Running time: 1h15.

Friday September 12, 7pm: Concert by the VOCAL?IZ choir.

Saturday, September 20, 3pm: Profession photojournaliste. Conference-meeting with Arnaud Finistre (member of Studio Hans Lucas, photojournalist for AFP).

Saturday, September 20, 6:30pm: Dance performance, ?Wordless hospitality? By Belarusian dancer and choreographer Valeria Khripatch, co-created with Philippe Boudot (music).

+ INFO on the CANCAN BIENNALE #1 program:

cancancafe.fr/cancan-biennale

PRESS CONTACT: 06 76 63 76 07 / biennale@cancancafe.fr.

Project management: Caroline Gaujard-Larson.

Exhibition curator: Aline Montaigne.

Events and partnerships: Camille Barrat.

City of Coutances: Christian Savary.

German :

Die Cancan Biennale wird im Sommer 2025 den 1000 m2 großen Espace Saint-Nicolas im Stadtzentrum von Coutances besetzen und dort eine Veranstaltung für zeitgenössische Kunst und Journalismus abhalten, bei der Künstler und Journalisten aus der Normandie und der ganzen Welt unter dem Motto « Freiheit zu schaffen, Freiheit zu informieren » zusammenkommen

Auf der Seite der zeitgenössischen Kunst wurden vier belarussische Künstlerinnen eingeladen, sich zusammen mit vier normannischen Künstlern auszudrücken und auszustellen, die über zwei Monate lang in diesem majestätischen Ort, dem Espace Saint-Nicolas, zu Gast sein werden. Skulpturen, Malerei, Fotografie, Video, Keramik, Performance? Eine große Vielfalt an künstlerischen Medien ist hier vertreten.

DIE JOURNALISTEN: Den ganzen Sommer über werden von Journalisten und Experten französischer und internationaler Medien geleitete Diskussionsrunden und Konferenzen zu verschiedenen aktuellen Themen angeboten

Die Ausstellung ist von Dienstag bis Samstag von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr zu sehen.

Programmierung :

Donnerstag, 17. Juli, 18:30 Uhr « Weißrussland von März 1918 bis August 1991, zwischen Exilregierung und sozialistischer Sowjetrepublik ».

Donnerstag, 25. Juli, 18.30 Uhr « Weißrussland im Zentrum der Zerstörung und Vernichtung während des Zweiten Weltkriegs ».

Donnerstag, 31. Juli, 18:30 Uhr « Weißrussland seit 1991 zwischen Diktatur und demokratischen Bestrebungen ». Historisches Rendezvous mit Christian Savary, gefolgt von Fragen und Antworten mit dem Publikum.

Samstag, 9. August, 18:30 Uhr « Queer sein heute im postsowjetischen Raum ».

Podiumsdiskussion mit Philippe Bazire (ehemaliger Rechtsberater für Urgence homophobie), Ksenia Yablonskaya (weißrussische Künstlerin und LGBTQ+-Aktivistin) und Caroline Gaujard-Larson (ehemalige Korrespondentin in Moskau und Kiew für Radio France und das Magazin Têtu).

Donnerstag, 21. August, 18.30 Uhr « Morgen, die lokalen Medien ».

Konferenz Mit Amandine Briand (freie Journalistin und Ausbilderin), Julien Kostreche (Ouest Medialab) und Baptiste Thevelein (Mitbegründer von Médianes und der Zeitschrift Pays).

Samstag, 23. August, 18:30 Uhr Filmvortrag « 24 centilitres par seconde », oder der Platz des Weins in unserer Gesellschaft. Von Dominique Hutin (Weinkolumnist auf France Inter, « On va déguster »).

Dienstag, 26., Mittwoch, 27. und Donnerstag, 28. August, 14:30 bis 17:00 Uhr Workshops zur Medienkompetenz (13-18 Jahre). Angeboten von Cancan Média, mit den Journalisten Caroline Gaujard-Larson und Matthew Kay.

Donnerstag, 28. August, 18:30 Uhr « Investigating in rural environments ». Vortrag und Diskussion mit Ixchel Depalorte, Journalistin, Autorin und Dokumentarfilmerin.

Samstag, 6. September, 11.00 Uhr: « Informationsfreiheit in Weißrussland missbraucht ». Vortrag mit Jeanne Cavelier von Reporters sans Frontières.

Samstag, 6. September, 15 Uhr: Vorführung des Dokumentarfilms: La Russie: un peuple qui marche à la marche (2023). In Anwesenheit der russisch-französischen Regisseurin Ksenia Bolchakova (Albert Londres Preis 2022), gefolgt von einer Diskussion. Dauer des Films: 1 Stunde 15 Minuten.

Freitag, 12. September, 19 Uhr: Konzert des Chors VOCAL?IZ.

Samstag, 20. September, 15 Uhr: Beruf Fotojournalist. Vortrag und Gespräch mit Arnaud Finistre (Mitglied des Studio Hans Lucas, Fotojournalist für AFP).

Samstag, 20. September, 18.30 Uhr: Tanzperformance, « Wordless hospitality ». Von der weißrussischen Tänzerin und Choreographin Valeria Khripatch, in Co-Kreation mit Philippe Boudot (Musik).

+ Weitere Informationen über das Programm der CANCAN BIENNALE #1 :

cancancancafe.de/cancan-biennale

PRESSEKONTAKT: 06 76 63 76 07 / biennale@cancancafe.fr.

Projektleitung: Caroline Gaujard-Larson.

Kuratieren der Ausstellung: Aline Montaigne.

Eventmanagement und Partnerschaften: Camille Barrat.

Stadt Coutances: Christian Savary.

Italiano :

La Biennale di Cancan intende occupare l’Espace Saint-Nicolas (1.000 m2) nel cuore di Coutances nell’estate del 2025 e organizzarvi un evento di arte contemporanea e giornalismo, riunendo artisti e giornalisti della Normandia e di tutto il mondo per esplorare il concetto di « libertà di creare, libertà di informare »

ARTE CONTEMPORANEA: 4 artisti bielorussi sono stati invitati a esprimersi e a esporre accanto a 4 artisti della Normandia, che occuperanno il maestoso Espace Saint-Nicolas per oltre due mesi. Scultura, pittura, fotografia, video, ceramica, performance? Sono rappresentati i più svariati media artistici.

GIORNALISMO: per tutta l’estate si terranno tavole rotonde e conferenze condotte da giornalisti ed esperti dei media francesi e internazionali su una serie di argomenti di attualità, tra cui lo stato della libertà di stampa nel mondo, la salute mentale, il cambiamento climatico, i media e il vino e la stampa locale di domani

La mostra è aperta da martedì a sabato, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Programmazione:

Giovedì 17 luglio, ore 18.30 « La Bielorussia dal marzo 1918 all’agosto 1991, tra governo in esilio e Repubblica Socialista Sovietica ».

Giovedì 25 luglio, ore 18.30 « La Bielorussia al centro della distruzione e dell’annientamento della Seconda guerra mondiale ».

Giovedì 31 luglio, ore 18.30 « La Bielorussia dal 1991 tra dittatura e aspirazioni democratiche ». Incontro storico con Christian Savary, seguito da una sessione di domande e risposte con il pubblico.

Sabato 9 agosto, ore 18.30 « Essere queer oggi nello spazio post-sovietico ».

Tavola rotonda con Philippe Bazire (ex responsabile del supporto legale di Urgence homophobie), Ksenia Yablonskaya (artista bielorussa e attivista LGBTQ+) e Caroline Gaujard-Larson (ex corrispondente da Mosca e Kiev per Radio France e la rivista Têtu).

Giovedì 21 agosto, ore 18.30 « I media locali di domani ».

Conferenza con Amandine Briand (giornalista freelance e formatrice), Julien Kostreche (Ouest Medialab) e Baptiste Thevelein (cofondatore di Médianes e della rivista Pays).

Sabato 23 agosto, ore 18.30 Film-conferenza « 24 centilitri al secondo », ovvero il posto del vino nella nostra società. A cura di Dominique Hutin (editorialista del vino su France Inter, « On va déguster »).

Martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 agosto, dalle 14.30 alle 17.00 Laboratori di educazione ai media (13-18 anni). A cura di Cancan Média, con i giornalisti Caroline Gaujard-Larson e Matthew Kay.

Giovedì 28 agosto, ore 18.30 « Indagine nelle aree rurali ». Conferenza-incontro con Ixchel Depalorte, giornalista, autrice e documentarista.

Sabato 6 settembre, ore 11: « La libertà d’informazione sotto attacco in Bielorussia ». Conferenza con Jeanne Cavelier, di Reporters sans Frontières.

Sabato 6 settembre, ore 15.00: proiezione del film documentario: La Russie: un peuple qui marche au pas (2023). Alla presenza della regista franco-russa Ksenia Bolchakova (Prix Albert Londres 2022), seguita da un dibattito. Durata: 1h15.

Venerdì 12 settembre, ore 19.00: Concerto del coro VOCAL?IZ.

Sabato 20 settembre, ore 15: Professione fotoreporter. Conferenza-incontro con Arnaud Finistre (membro dello Studio Hans Lucas, fotoreporter dell’AFP).

Sabato 20 settembre, ore 18.30: spettacolo di danza « Ospitalità senza parole ». Della danzatrice e coreografa bielorussa Valeria Khripatch, in collaborazione con Philippe Boudot (musica).

+ MAGGIORI INFO sul programma della BIENNALE CANCAN #1:

cancancafe.fr/cancan-biennale

CONTATTO STAMPA: 06 76 63 76 07 / biennale@cancancafe.fr.

Direttore del progetto: Caroline Gaujard-Larson.

Curatore della mostra: Aline Montaigne.

Eventi e partnership: Camille Barrat.

Città di Coutances: Christian Savary.

Espanol :

La Bienal de Cancan se propone tomar el Espace Saint-Nicolas (1.000 m2), en pleno centro de Coutances, en el verano de 2025 y celebrar allí un evento de arte contemporáneo y periodismo que reúna a artistas y periodistas de Normandía y de todo el mundo para explorar la noción de « libertad para crear, libertad para informar »

ARTE CONTEMPORÁNEO: 4 artistas bielorrusos han sido invitados a expresarse y exponer junto a 4 artistas de Normandía, que tomarán el majestuoso Espace Saint-Nicolas durante más de dos meses. Escultura, pintura, fotografía, vídeo, cerámica, performance.. Una amplia variedad de medios artísticos están aquí representados.

PERIODISMO: durante todo el verano se celebrarán mesas redondas y conferencias dirigidas por periodistas y expertos de los medios de comunicación franceses e internacionales sobre diversos temas de actualidad, como la situación de la libertad de prensa en el mundo, la salud mental, el cambio climático, los medios de comunicación y el vino o la prensa local del mañana

La exposición está abierta de martes a sábado, de 10.00 a 13.00 y de 14.00 a 18.00 horas.

Programación:

Jueves 17 de julio, 18.30 h « Bielorrusia de marzo de 1918 a agosto de 1991, entre el gobierno en el exilio y la República Socialista Soviética ».

Jueves 25 de julio, 18.30 h « Bielorrusia en el corazón de la destrucción y la aniquilación de la Segunda Guerra Mundial ».

Jueves 31 de julio, 18.30 h « Bielorrusia desde 1991 entre dictadura y aspiraciones democráticas ». Encuentro histórico con Christian Savary, seguido de una sesión de preguntas y respuestas con el público.

Sábado 9 de agosto, 18.30 h « Ser queer hoy en el espacio postsoviético ».

Mesa redonda con Philippe Bazire (antiguo responsable de apoyo jurídico de Urgence homophobie), Ksenia Yablonskaya (artista bielorrusa y activista LGBTQ+) y Caroline Gaujard-Larson (antigua corresponsal en Moscú y Kiev para Radio France y la revista Têtu).

Jueves 21 de agosto, 18.30 h « Los medios de comunicación locales del mañana ».

Conferencia con Amandine Briand (periodista independiente y formadora), Julien Kostreche (Ouest Medialab) y Baptiste Thevelein (cofundador de Médianes y de la revista Pays).

Sábado 23 de agosto, 18.30 h Cine-conferencia « 24 centilitros por segundo », o el lugar del vino en nuestra sociedad. A cargo de Dominique Hutin (columnista de vinos en France Inter, « On va déguster »).

Martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de agosto, de 14.30 a 17.00 h Talleres de educación mediática (13-18 años). Organizado por Cancan Média, con los periodistas Caroline Gaujard-Larson y Matthew Kay.

Jueves 28 de agosto, 18.30 h « Investigar en el medio rural ». Conferencia-encuentro con Ixchel Depalorte, periodista, escritora y documentalista.

Sábado 6 de septiembre, 11.00 horas: « La libertad de información bajo ataque en Bielorrusia ». Conferencia con Jeanne Cavelier, de Reporteros sin Fronteras.

Sábado 6 de septiembre, 15.00 h: Proyección del documental: La Russie: un peuple qui marche au pas (2023). En presencia de la directora franco-rusa Ksenia Bolchakova (Prix Albert Londres 2022), seguida de un debate. Duración: 1h15.

Viernes 12 de septiembre, 19.00 h: Concierto del coro VOCAL?IZ.

Sábado 20 de septiembre, 15.00 h: Profession photojournaliste. Conferencia-encuentro con Arnaud Finistre (miembro del Studio Hans Lucas, fotoperiodista de AFP).

Sábado 20 de septiembre, 18.30 h: Espectáculo de danza « Hospitalidad sin palabras ». A cargo de la bailarina y coreógrafa bielorrusa Valeria Khripatch, en colaboración con Philippe Boudot (música).

+ MÁS INFORMACIÓN sobre el programa de la BIENAL CANCAN nº 1:

cancancafe.fr/cancan-biennale

CONTACTO DE PRENSA: 06 76 63 76 07 / biennale@cancancafe.fr.

Directora del proyecto: Caroline Gaujard-Larson.

Comisaria de la exposición: Aline Montaigne.

Eventos y colaboraciones: Camille Barrat.

Ayuntamiento de Coutances: Christian Savary.

L’événement Cancan Biennale #1 Coutances a été mis à jour le 2025-06-21 par Coutances Tourisme