Cancan d'ici et d'ailleurs voyage express en Russie – Percy-en-Normandie, 23 mai 2025 18:30

Manche

Cancan d’ici et d’ailleurs voyage express en Russie 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 18:30:00

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Elena inaugure ce nouveau format en proposant une soirée spéciale autour de son pays d’origine, la Russie. Elle nous partagera des anecdotes, une déconstruction de préjugés sur différentes thématiques.

Gratuit pour les adhérents.

3 rue Dominique Lemonnier

Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07

English : Cancan d’ici et d’ailleurs voyage express en Russie

Elena inaugurates this new format with a special evening focusing on her native Russia. She’ll be sharing anecdotes and deconstructing prejudices on a variety of themes.

Free for members.

German :

Elena eröffnet dieses neue Format mit einem speziellen Abend rund um ihr Heimatland Russland. Sie wird mit uns Anekdoten teilen und Vorurteile zu verschiedenen Themen dekonstruieren.

Kostenlos für Mitglieder.

Italiano :

Elena inaugura questo nuovo format con una serata speciale incentrata sulla sua Russia. Condividerà aneddoti e decostruirà i pregiudizi su una serie di temi.

Gratuito per i soci.

Espanol :

Elena inaugura este nuevo formato con una velada especial centrada en su Rusia natal. Compartirá anécdotas y deconstruirá prejuicios sobre diversos temas.

Gratuito para los socios.

