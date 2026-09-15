AGENDA · Saverne
Cancer et plantes médicinales Saverne
mercredi 14 octobre 2026 · Saverne
Informations pratiques
Saverne
Cancer et plantes médicinales
Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-14 20:00:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
.
Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cancer et plantes médicinales Saverne a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de Saverne et sa région
À voir aussi à Saverne (Bas-Rhin)
- Marché des producteurs locaux Saverne 15 septembre 2026
- Randonnées découvertes du mercredi Saverne 16 septembre 2026
- Contes pour les enfants Saverne 16 septembre 2026
- Marché hebdomadaire Saverne 17 septembre 2026
- Le tribunal judicaire de Saverne : une histoire de justice et de mémoire, Tribunal judiciaire, Saverne 18 septembre 2026