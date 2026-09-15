Informations pratiques

Saverne

Cancer et plantes médicinales

Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-14 20:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

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Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr

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English :

L’événement Cancer et plantes médicinales Saverne a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de Saverne et sa région