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AGENDA · Saverne

Cancer et plantes médicinales Saverne

mercredi 14 octobre 2026 · Saverne

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
67700 Saverne
Département
Bas-Rhin
Tarif

Saverne

Cancer et plantes médicinales

Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-14 20:00:00
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

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Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47  contact@tourisme-saverne.fr

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English :

L’événement Cancer et plantes médicinales Saverne a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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