Cancérologie : 50 ans de progrès, et après ? – Conférence par CANCÉROPÔLE GRAND OUEST Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 14:30 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit pour tous Pas de réservation. Tout public

A l’occasion des 50 ans de l’université permanente de Nantes Université, le SIRIC ILIAD et le Cancéropôle Grand Ouest ont choisi d’apporter un regard rétrospectif sur les grandes avancées de la recherche en cancérologie depuis ces dernières années en posant la question suivante : « Cancérologie, 50 ans de progrès et après ? ».Depuis quelques décennies, la recherche en cancérologie a connu des avancées majeures qui ont considérablement amélioré la prévention, le diagnostic et le traitement des cancers. Au cours de cette conférence, nous aborderons quelques-unes des principales avancées autour du dépistage & du diagnostic précoce, des thérapies ciblées, des immunothérapies, de la médecine personnalisée et de l’intelligence artificielle en imagerie. Les considérables progrès liés à la recherche ont permis d’aborder le cancer non plus comme une fatalité mais comme une maladie chronique ou curable. Ces avancées ont transformé la prise en charge du cancer, améliorant significativement l’espérance et la qualité de vie des patients. Intervenants : Karine BERQUET : Médecin généraliste coordinatrice du programme organisé des dépistages des cancers au sein du CRCDC des Pays de la Loire Jean-Sébastien FRENEL : Oncologue à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO) et Professeur de Médecine à Nantes Université Jean-François FONTENEAU : Chargé de recherche au CRCI NA, au sein de l’équipe ITMI Tanguy PERENNEC : Onco-radiothérapeute à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO)

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

