Cancers chez les moins de 50 ans, un tsunami pour la santé publique ? État des lieux et perspectives Paris Santé Boucry – Agora de la santé Paris
Cancers chez les moins de 50 ans, un tsunami pour la santé publique ? État des lieux et perspectives Paris Santé Boucry – Agora de la santé Paris jeudi 29 janvier 2026.
L’intensité de cette
hausse du nombre cas, la distribution des cancers par classe d’âge ou encore
les mécanismes sous-jacents à cette tendance négative ont suscité des débats au
sein de la communauté scientifique. En
France, l’Institut national du cancer (INCa) estime que le nombre de cas a été
multiplié par 1,4 entre 2003 et 2023.
Ces rencontres scientifiques
permettront de croiser les expertises scientifiques dans l’optique de mieux
prendre en compte l’ensemble des facteurs de risque majorant le risque de
cancers à tous les âges de vie et, sur cette base, de repenser la politique de
prévention et de dépistage sur le territoire parisien.
Programme des rencontres scientifiques
- 14h / Ouverture des rencontres par Anne-Claire BOUX, adjointe à la Maire de Paris en charge de toutes les questions relatives à la santé publique
- 14h30 / Cancers digestifs chez les jeunes : facteurs de risque et hypothèses – Dres Alice BOILEVE et Cristina SMOLENSCHI, médecins oncologues, Institut Gustave Roussy
- 15h / Les obstacles à la classification des cancérogènes. Sociologie d’une ignorance institutionnalisée – Valentin THOMAS, sociologue, chargé de recherche au CNRS, chercheur associé au Cermes3
- 15h30 / La Plateforme de gestion des risques en sénologie et la mise en place de consultations dédiés aux soignantes travaillant de nuit – Pre Catherine UZAN, PU-PH en gynécologie-obstétrique, la Pitié Salpêtrière
- 16h / Prévention et dépistage du cancer chez les personnes à risque augmenté : Présentation du programme INTERCEPTION – Dre Suzette DELALOGE, oncologue, Institut Gustave Roussy et Hélène CARON, infirmière, Institut Gustave Roussy
- 16h30 / Table ronde entre les intervenants
Rencontres et débats animés par Eve Plenel, directrice de
la Santé publique, et Vincent Schlegel, chef de la Mission cancers.
Depuis plusieurs mois, la presse nationale et spécialisée relaie des publications scientifiques alertant sur la hausse globale du nombre de cas de cancers, notamment chez les personnes de moins de 50 ans.
Le jeudi 29 janvier 2026
de 14h00 à 17h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-29T15:00:00+01:00
fin : 2026-01-29T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-29T14:00:00+02:00_2026-01-29T17:30:00+02:00
Paris Santé Boucry – Agora de la santé 4, rue Boucry 75018 Paris
Afficher la carte du lieu Paris Santé Boucry – Agora de la santé et trouvez le meilleur itinéraire