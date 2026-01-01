Cancers chez les moins de 50 ans, un tsunami pour la santé publique ? État des lieux et perspectives Paris Santé Boucry – Agora de la santé Paris

L’intensité de cette

hausse du nombre cas, la distribution des cancers par classe d’âge ou encore

les mécanismes sous-jacents à cette tendance négative ont suscité des débats au

sein de la communauté scientifique. En

France, l’Institut national du cancer (INCa) estime que le nombre de cas a été

multiplié par 1,4 entre 2003 et 2023.

Ces rencontres scientifiques

permettront de croiser les expertises scientifiques dans l’optique de mieux

prendre en compte l’ensemble des facteurs de risque majorant le risque de

cancers à tous les âges de vie et, sur cette base, de repenser la politique de

prévention et de dépistage sur le territoire parisien.

Programme des rencontres scientifiques

14h / Ouverture des rencontres par Anne-Claire BOUX, adjointe à la Maire de Paris en charge de toutes les questions relatives à la santé publique

14h30 / Cancers digestifs chez les jeunes : facteurs de risque et hypothèses – Dres Alice BOILEVE et Cristina SMOLENSCHI, médecins oncologues, Institut Gustave Roussy

15h / Les obstacles à la classification des cancérogènes. Sociologie d’une ignorance institutionnalisée – Valentin THOMAS, sociologue, chargé de recherche au CNRS, chercheur associé au Cermes3

15h / Les obstacles à la classification des cancérogènes. Sociologie d'une ignorance institutionnalisée – Valentin THOMAS, sociologue, chargé de recherche au CNRS, chercheur associé au Cermes3

15h30 / La Plateforme de gestion des risques en sénologie et la mise en place de consultations dédiés aux soignantes travaillant de nuit – Pre Catherine UZAN, PU-PH en gynécologie-obstétrique, la Pitié Salpêtrière

16h / Prévention et dépistage du cancer chez les personnes à risque augmenté : Présentation du programme INTERCEPTION – Dre Suzette DELALOGE, oncologue, Institut Gustave Roussy et Hélène CARON, infirmière, Institut Gustave Roussy

Rencontres et débats animés par Eve Plenel, directrice de

la Santé publique, et Vincent Schlegel, chef de la Mission cancers.

Depuis plusieurs mois, la presse nationale et spécialisée relaie des publications scientifiques alertant sur la hausse globale du nombre de cas de cancers, notamment chez les personnes de moins de 50 ans.

Le jeudi 29 janvier 2026

de 14h00 à 17h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-29T15:00:00+01:00

fin : 2026-01-29T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-29T14:00:00+02:00_2026-01-29T17:30:00+02:00

Paris Santé Boucry – Agora de la santé 4, rue Boucry 75018 Paris



