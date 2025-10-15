Cancers du foie : les hépato-gastro-entérologues nantais sensibilisent le grand public Faculté de Médecine Nantes

Cancers du foie : les hépato-gastro-entérologues nantais sensibilisent le grand public Faculté de Médecine Nantes mercredi 15 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-15 17:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Conférence grand public Le carcinome hépatocellulaire est le cancer du foie le plus fréquent et représente la 3e cause de mortalité dans le monde par cancer (830 000 décès en 2020). Dans la majorité des cas, ce cancer se développe suite à une cirrhose. A l’occasion d’octobre vert, mois de sensibilisation aux cancers du foie, les professionnels du CHU de Nantes et des cliniques Jules Verne et Santé Atlantique organisent une conférence pour sensibiliser le grand public sur la prévention, le dépistage, le diagnostic et les traitements de la cirrhose et du carcinome hépatocellulaire. L’occasion également de refaire le point sur les innovations thérapeutiques des dernières années. Conférence dans le bâtiment Veil, Amphi 3, 1 rue Gaston Veil, à Nantes

Faculté de Médecine Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 28 28 https://medecine.univ-nantes.fr/la-faculte-de-medecine/ https://www.chu-nantes.fr/octobre-vert-conference-grand-public-de-sensibilisation-aux-cancers-du-foie