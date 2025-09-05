Canciones et Espagnolades Il Festino Festival Andlau

15 cour de l’Abbaye Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Vendredi 2025-09-05 19:30:00

2025-09-05 22:30:00

2025-09-05

Deux voix de mezzo-sopranos se répondent autour du répertoire espagnol, traversant les époques, soutenues par les cordes pincées du luth, de la guitare et de la harpe. Des canciones españolas (chansons espagnoles) traditionnelles, des espagnolades (airs et morceaux inspirés de la culture espagnole), et la création de deux pièces pour voix et harpe de la compositrice argentine María Suárez …

Les cordes vibreront au son d’une langue passionnée et intense !

Lors de l’entracte gourmand, une mignardise en accord avec un verre de vin vous sera proposé par notre chef et notre vigneron invité, pour une expérience sensorielle complète découvrez ce soir-là le domaine Marc Kreydenweiss et une bouchée proposée par le chef Thierry Baltzinger, du restaurant Am Lindeplatzel. .

15 cour de l’Abbaye Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est ilfestinofestival@gmail.com

English :

Two mezzo-soprano voices respond to each other’s Spanish repertoire, spanning the ages and supported by the plucked strings of lute, guitar and harp.

German :

Zwei Mezzosopranstimmen antworten einander rund um das spanische Repertoire, durchqueren die Epochen und werden von den gezupften Saiten der Laute, der Gitarre und der Harfe unterstützt.

Italiano :

Due mezzosoprani si rispondono a vicenda con un repertorio spagnolo che abbraccia tutte le epoche, supportati dalle corde pizzicate del liuto, della chitarra e dell’arpa.

Espanol :

Dos mezzosopranos se responden con un repertorio español que abarca todas las épocas, apoyadas por las cuerdas pulsadas del laúd, la guitarra y el arpa.

