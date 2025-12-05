CANCIONES Y ROMANZAS Le 5/12/2025 – Médiathèque d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Le Conservatoire vous invite à un voyage musical au cœur de l’Espagne. Ce programme met à l’honneur une sélection raffinée de pièces emblématiques du répertoire espagnol, révélant toute la richesse et la diversité de la musique ibérique. Vous entendrez les accents lyriques et les harmonies subtiles d’Enrique Granados, maître du romantisme espagnol, dont les « Goyescas » et les « Danzas españolas » traduisent une profonde sensibilité et un attachement à la culture castillane. Joaquín Rodrigo, célèbre pour son « Concierto de Aranjuez », vous fera découvrir une Espagne élégante et nostalgique, à travers des mélodies pour guitare et voix d’une rare expressivité. Federico Mompou, poète du silence, vous touchera par la délicatesse de ses miniatures musicales, où chaque note semble suspendue dans le temps. Fernando Obradors, quant à lui, vous entraînera dans les rythmes populaires catalans et andalous, avec ses « Canciones clásicas españolas », véritables joyaux du chant espagnol. Enfin, Manuel de Falla, figure incontournable du XXe siècle, vous plongera dans l’univers mystique et dramatique de l’Andalousie avec des œuvres telles que « El amor brujo » et « Siete canciones populares españolas », où le folklore se mêle à l’avant-garde dans une danse envoûtante. Laissez-vous transporter par les couleurs vocales, les rythmes passionnés et les mélodies poignantes qui font vibrer l’âme espagnole. Un moment où tradition et modernité s’unissent pour célébrer l’Espagne musicale dans toute sa splendeur.

À travers un programme riche et évocateur, les compositeurs espagnols prennent vie, révélant les multiples facettes de leur art : romantisme, folklore, poésie et avant-garde. Une soirée placée sous le signe de l’émotion, de la passion et de la découverte.

Le lundi 15 décembre 2025

de 12h30 à 13h30

Le vendredi 05 décembre 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-05T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-15T14:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-05T19:00:00+02:00_2025-12-05T20:00:00+02:00;2025-12-15T12:30:00+02:00_2025-12-15T13:30:00+02:00

Le 5/12/2025 – Médiathèque d’Issy-les-Moulineaux 33 Rue du Gouverneur Général Éboué 92130 Issy-les-Moulineaux