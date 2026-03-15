Candé fête la biodiversité

Route du Ripault Monts Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Venez célébrer la nature au Domaine de Candé ! Dans l’écrin exceptionnel de son parc de 230 hectares, classé Espace Naturel Sensible, le Domaine vous invite à une journée dédiée à la biodiversité. Au programme ateliers et animations menés par les associations nature, rencontre avec des écrivains..

Une journée pour tous dédiée à la découverte du patrimoine naturel de la Touraine et de la préservation de la biodiversité qui nous entoure. Venez rencontrer les associations nature proposant animations et ateliers. Des auteurs seront également présents pour des rencontres et dédicaces autour d’ouvrages consacrés à la nature et aux enjeux environnementaux Vincent Dhuicque avec Oust du balai Catherine Levesque avec Sauvons la biodiversité Jean-François Souchard avec Castor de Loire Vilain et Nepsie avec la BD Au fond du trou, et bien d’autres auteurs encore.

Un évènement convivial et familial, ouvert à tous, au cœur d’un site patrimonial remarquable.

Restauration sur place. .

Route du Ripault Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70 domainecande@departement-touraine.fr

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English :

Come and celebrate nature at the Domaine de Candé! In the exceptional setting of its 230-hectare park, classified as a Sensitive Natural Area, the Domaine de Candé invites you to a day dedicated to biodiversity. On the program: workshops and events run by nature associations, meetings with writers..

L’événement Candé fête la biodiversité Monts a été mis à jour le 2026-03-15 par Conseil Départemental 37