Candidature UNESCO avancée et perspectives Théâtre Les Arts Cluny

Candidature UNESCO avancée et perspectives

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny Saône-et-Loire

Début : 2025-09-30 17:30:00

2025-09-30

Inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco, où en sommes-nous ?

Table ronde au Théâtre Les Arts pour faire le point sur l’avancée du dossier et les prochaines perspectives.

– Visite guidée du bourg monastique proposée par l’Office de Tourisme (départ à 17h30 place du Marché, sur inscription à l’accueil de l’Office de Tourisme ou en ligne -> http://bit.ly/4m6kDYs)

– Accueil, rencontre puis table ronde à 19h15 au Théâtre Les Arts (ouverture des portes à 18h30, entrée libre) .

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

