Candidatures | Prix de poésie 2026 Issigeac

Issigeac Dordogne
Début : 2026-01-15
fin : 2026-03-15
2026-01-15
Pour cette édition 2026, c’est la LIBERTÉ qui est à l’honneur !
L’association de l’Amicale Laïque d’Issigeac invite tous les poètes en herbe, habitant en Dordogne ou ville limitrophe, à participer à son Prix de poésie Dordogne sur le thème “La Liberté. Force vive, déployée.”
Deux formes d’écriture proposées l’Ode ou le Vers libre.
Un seul poème par participant.
Poètes amateurs (+ de 15ans) de Dordogne et des communes limitrophes, les inscriptions sont ouvertes.
Écrivez-vous par mail pour obtenir votre bulletin de participation et le règlement.
Poétiquement vôtre ! .
Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine poesieissigeac@gmail.com
