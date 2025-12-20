Candidatures | Prix de poésie 2026 Issigeac

Candidatures | Prix de poésie 2026

Début : 2026-01-15

fin : 2026-03-15

Pour cette édition 2026, c’est la LIBERTÉ qui est à l’honneur !

L’association de l’Amicale Laïque d’Issigeac invite tous les poètes en herbe, habitant en Dordogne ou ville limitrophe, à participer à son Prix de poésie Dordogne sur le thème “La Liberté. Force vive, déployée.”

Deux formes d’écriture proposées l’Ode ou le Vers libre.

Un seul poème par participant.

Poètes amateurs (+ de 15ans) de Dordogne et des communes limitrophes, les inscriptions sont ouvertes.

Écrivez-vous par mail pour obtenir votre bulletin de participation et le règlement.

Poétiquement vôtre ! .

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine poesieissigeac@gmail.com

