CANDIDE A en concert à l’EJC ! Soissons

CANDIDE A en concert à l'EJC !

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Gratuit

Début : 2025-11-04 21:00:00

fin : 2025-11-04 22:00:00

2025-11-04

Rendez-vous mardi 4 novembre 2025 à l’EJC de Soissons à 21h pour un concert Pop/Rock avec le groupe CANDIDE A, en première partie de la Jam !

CANDIDE A c’est 4 musiciens de la région Chaunoise ayant des origines musicales différentes. Ils ont mis leurs expériences en commun pour créer un groupe Pop/Rock qui parle à tout le monde et qui peut être écouté à tout âge. Ils ont mis un point d’honneur à une musique accessible à tous, avec la plupart des textes en français dans leurs compositions.

Ils font également des reprises et ont une dizaine de compositions. Dans un style Pop/Rock, ils font des reprises de Noir Désir, Axel Bauer, Mylène Farmer, Muse, U2, Les Rolling stones, Calogéro, Luke, The WeekEnd, Stéphan Eicher, Louis Bertignac, Yodélice, Placébo, Trust, Téléphone, Dire Straits, Niagara, De Palmas, Inspector Cluzo, Joe Cocker, Offspring …. (plus de 60 morceaux à leur répertoire ! ). Leurs compositions

sont des chansons à texte dans différentes atmosphères qui essayent de laisser un message.

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France

