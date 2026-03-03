Candide Ames dansantes et corps battants Les Saulnières Le Mans

Candide Ames dansantes et corps battants

Tarif : 11 EUR

Début : 2026-04-07 19:00:00

JMFrance Sarthe présente Candide Ames dansantes et corps battants.

Beatbox A partir de 6 ans Jeune public.

Isma et Bookie Blanco conversent sur scène comme dans la vie. Ils créent un dialogue sensible et supertonique entre la danse hip-hop et le beatbox, s’exprimant de tout leur coeur et de tout leur corps avec une grande complicité. Malgré leur jeune âge, les deux membres du duo Jeunes Princes excellent dans leur art. L’un est danseur, interprète et médiateur auprès de multiples compagnies (Rêvolution, Kaminari, K’rrousel…), le second est champion de France de beatbox en 2022.

Candide, c’est l’histoire de ce face-à-face, un duel artistique où on se jauge, on s’apprivoise, on se défie et surtout on s’amuse ! On s’émerveille pour la matière artistique de l’autre et on reconnaît les points de connexion rythme détonant, expressivité du corps, énergie explosive !

Les artistes abordent ainsi des situations qui font écho à cette rencontre et à leur propre parcours le regard des autres, le ridicule, la frustration mais aussi et surtout la légèreté de joies simples partagées. .

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72100 Sarthe

English :

Candide: Dancing souls and beating bodies

