CANDIDE Le Nouveau Théâtre Châtellerault

CANDIDE

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Candide, c’est l’histoire de ce face-à-face, un duel artistique où l’on se jauge, on s’apprivoise, on se défie et surtout on s’amuse ! On s’émerveille pour la matière artistique de l’autre et on reconnaît les points de connexion rythme détonnant, expressivité du corps, énergie explosive ! Les artistes abordent ainsi des situations qui font écho à cette rencontre et à leur propre parcours le regard des autres, le ridicule, la frustration mais aussi et surtout la légèreté de joies simples partagées. .

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

English : CANDIDE

German : CANDIDE

Italiano :

Espanol : CANDIDE

L’événement CANDIDE Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne