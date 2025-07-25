CANDIDE Le Nouveau Théâtre Châtellerault
CANDIDE Le Nouveau Théâtre Châtellerault jeudi 2 avril 2026.
CANDIDE
Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Candide, c’est l’histoire de ce face-à-face, un duel artistique où l’on se jauge, on s’apprivoise, on se défie et surtout on s’amuse ! On s’émerveille pour la matière artistique de l’autre et on reconnaît les points de connexion rythme détonnant, expressivité du corps, énergie explosive ! Les artistes abordent ainsi des situations qui font écho à cette rencontre et à leur propre parcours le regard des autres, le ridicule, la frustration mais aussi et surtout la légèreté de joies simples partagées. .
Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr
