Candide. Salle de l’Ekla Le Teich

Candide.

Salle de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Danse hip-hop et beatbox. Isma & Bookie Blanco.

Les deux membres du duo Jeunes Princes, malgré leur jeune âge, excellent dans leur art.

L’un est danseur, interprète et médiateur auprès de multiples compagnies, le second est champion de France de beatbox en 2022.

Tout public dès 6 ans.

Dans le cadre du Festival le Bazar des Mômes. .

Salle de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75 sec.ekla@leteic.fr

