Candide ou l’Optimisme de VOLTAIRE (à partir de 13 ans) Dessin animé en Direct à la lanterne magique Théâtre du Pont Tournant Bordeaux

de VOLTAIRE (à partir de 13 ans) Dessin animé en Direct à la lanterne magique 27 – 30 novembre Théâtre du Pont Tournant Gironde

Tarif plein : 20€

﻿Tarif Voisins : 18€ (justificatif de domicile 33300)

Tarif Adhérents : 17€ ( Adhérents aux Amis du Pont Tournant )

Tarif Réduit : 15€ ( -18 ans / Étudiants / Demandeur d’emploi / Carte d’invalidité )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T14:00:00 – 2025-11-27T15:00:00

Fin : 2025-11-30T16:00:00 – 2025-11-30T17:00:00

THÉÂTRE

Dessin animé en Direct

à la lanterne magique

Groupe Anamorphose

Candide court. Pour échapper au champ de bataille, à la police de Lisbonne ou à des sauvages d’Amérique, et plus encore pour retrouver sa Cunégonde disparue. Par-dessus tout, Candide recherche activement un endroit et un moyen pour vivre heureux sur cette Terre. Voltaire l’a appelé « conte philosophique », mais ne vous y fiez pas : son Candide colle trop à la réalité pour être un conte, et il contient trop d’ironie pour être de la philosophie. Il nous a inspiré l’idée d’en faire un dessin animé en direct, comme Voltaire faisait avec sa lanterne magique : de nouveau ça court, ça parle du monde et c’est drôle !

Le groupe Anamorphose travaille depuis longtemps à vulgariser les classiques, spécialement en usant de matières qui se transforment à vue, à mesure que la parole prend vie : tissus devenant costumes de Mythologie, ustensiles devenant créatures chez Don Quichotte, sol minéral devenant théâtre d’ombres d’Ulysse, argile devenant figures manipulées par Dom Juan… Les vieux discours font ainsi littéralement peau neuve : par la création des comédiens en direct et la connivence avec les spectateurs.

La Compagnie est soutenue par le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, le Département de la Gironde et la Ville de Bordeaux.

Dessins > Laurent Rogero

Création sonore > Elise Servières

Manipulation et voix > Elise Servières et Laurent Rogero

Durée : 1h

Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un dessin animé en direct, comme Voltaire faisait avec sa lanterne magique : de nouveau ça court, ça parle du monde et c’est drôle ! Théâtre dessin animé