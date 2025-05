CANDLE CONCERT à Nazelles-Négron – Nazelles-Négron, 13 juin 2025 20:45, Nazelles-Négron.

Indre-et-Loire

CANDLE CONCERT à Nazelles-Négron Rue Paul Scarron Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-06-13 20:45:00

fin : 2025-06-13 22:15:00

2025-06-13

Venez assister à un candle concert à la grande dîmière de Nazelles-Négron.

Le vendredi 13 juin 2025 à 20h45, l’ensemble vocal Chanteloire d’Amboise vous propose un concert illuminé de centaines de bougies.

A cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir le soliste baryton Thomas Guilbert.

Ce concert aura lieu dans la grange dîmière de Nazelles-Négron, rue Paul Scarron.

Réservation conseillée. .

Rue Paul Scarron

Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 13 63 32 26

English :

Come and enjoy a candle concert at the Grande Dîmière in Nazelles-Négron.

German :

Besuchen Sie ein Kerzenkonzert in der Grande Dîmière in Nazelles-Négron.

Italiano :

Venite a godervi un concerto di candele alla Grande Dîmière di Nazelles-Négron.

Espanol :

Venga a disfrutar de un concierto de velas en la Grande Dîmière de Nazelles-Négron.

L’événement CANDLE CONCERT à Nazelles-Négron Nazelles-Négron a été mis à jour le 2025-05-22 par OFFICE AMBOISE