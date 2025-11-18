Candle Light Versailles Palais des Congrès Versailles
Candle Light Versailles Palais des Congrès Versailles vendredi 12 décembre 2025.
Candle Light Vendredi 12 décembre, 21h00 Versailles Palais des Congrès Yvelines
Catégorie A : 54,5€ / Catégorie B : 47€ / Catégorie C : 50€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-12T21:00:00 – 2025-12-12T22:00:00
Fin : 2025-12-12T21:00:00 – 2025-12-12T22:00:00
⏳ Durée du concert : 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis : 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Programme :
Je te donne
Pas toi
Comme toi
Né en 17 à Leidenstadt
4 mots sur un piano
Aicha
Là bas
Quand la musique est bonne
On ira
Au bout de mes rêves
Famille
Veiller tard
Puisque tu pars
Il changeait la vie
Envole moi
Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://feverup.com/m/298361 »}]
Jean-Jacques Goldman Goldman CandleLight