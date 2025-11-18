Candle Light Versailles Palais des Congrès Versailles

Candle Light Vendredi 12 décembre, 21h00 Versailles Palais des Congrès Yvelines

Catégorie A : 54,5€ / Catégorie B : 47€ / Catégorie C : 50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-12T21:00:00 – 2025-12-12T22:00:00

Fin : 2025-12-12T21:00:00 – 2025-12-12T22:00:00

⏳ Durée du concert : 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis : 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Programme :

Je te donne

Pas toi

Comme toi

Né en 17 à Leidenstadt

4 mots sur un piano

Aicha

Là bas

Quand la musique est bonne

On ira

Au bout de mes rêves

Famille

Veiller tard

Puisque tu pars

Il changeait la vie

Envole moi

Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://feverup.com/m/298361 »}]

Jean-Jacques Goldman Goldman CandleLight