Candlelight au Pont du Gard Coldplay VS Imagine Dragons Pont du Gard Auditorium Pitot Rive droite Remoulins

Candlelight au Pont du Gard Coldplay VS Imagine Dragons Pont du Gard Auditorium Pitot Rive droite Remoulins samedi 10 mai 2025.

Candlelight au Pont du Gard Coldplay VS Imagine Dragons

Pont du Gard Auditorium Pitot Rive droite Avenue du Pont du Gard Remoulins Gard

Tarif : 32 – 32 – 52 EUR

Selon le placement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10 21:00:00

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-05-10 2025-06-07 2025-06-28 2025-07-17 2025-08-14 2025-08-23

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Profite d’un concert dans une des carrières qui a permis de construire le Pont du Gard Concert de Coldplay VS Imagine Dragons

.

Pont du Gard Auditorium Pitot Rive droite Avenue du Pont du Gard Remoulins 30210 Gard Occitanie +33 4 66 37 50 99

English : Candlelight at the Pont du Gard Coldplay VS Imagine Dragons

Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Enjoy a concert in one of the quarries used to build the Pont du Gard: Coldplay VS Imagine Dragons concert

German : Candlelight am Pont du Gard Coldplay VS Imagine Dragons

Candlelight ist ein magisches Musikerlebnis an wunderschönen Orten, die mit Kerzenlicht beleuchtet sind. Genieße ein Konzert in einem der Steinbrüche, in denen die Pont du Gard gebaut wurde: Konzert von Coldplay VS Imagine Dragons

Italiano : A lume di candela sul Pont du Gard Coldplay VS Imagine Dragons

Candlelight è un’esperienza musicale magica in magnifici luoghi a lume di candela. Godetevi un concerto in una delle cave utilizzate per costruire il Pont du Gard: concerto Coldplay VS Imagine Dragons

Espanol : Velas en el Puente del Gard Coldplay VS Imagine Dragons

Candlelight es una experiencia musical mágica en magníficos lugares iluminados por velas. Disfrute de un concierto en una de las canteras utilizadas para construir el Pont du Gard: Concierto de Coldplay VS Imagine Dragons.

L’événement Candlelight au Pont du Gard Coldplay VS Imagine Dragons Remoulins a été mis à jour le 2025-06-14 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard