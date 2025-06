Candlelight au Pont du Gard De Mozart à Chopin – Pont du Gard Auditorium Pitot Rive droite Remoulins 22 août 2025 19:00

Gard

Candlelight au Pont du Gard De Mozart à Chopin Pont du Gard Auditorium Pitot Rive droite Avenue du Pont du Gard Remoulins Gard

Tarif : 18.5 – 18.5 – 36 EUR

Selon le placement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-22 19:00:00

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-22

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Profite d’un concert dans une des carrières qui a permis de construire le Pont du Gard Concert De Mozart à Chopin.

Pont du Gard Auditorium Pitot Rive droite Avenue du Pont du Gard

Remoulins 30210 Gard Occitanie +33 4 66 37 50 99

English : Candlelight au Pont du Gard De Mozart à Chopin

Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit settings. Enjoy a concert in one of the quarries used to build the Pont du Gard: Concert Vivaldi’s Four Seasons.

German : Candlelight au Pont du Gard De Mozart à Chopin

Candlelight ist ein magisches Musikerlebnis an wunderschönen Orten, die mit Kerzenlicht beleuchtet sind. Genieße ein Konzert in einem der Steinbrüche, in denen die Pont du Gard gebaut wurde: Konzert Vivaldis « Die vier Jahreszeiten ».

Italiano : Candlelight au Pont du Gard De Mozart à Chopin

Candlelight è un’esperienza musicale magica in magnifici luoghi a lume di candela. Godetevi un concerto in una delle cave dove è stato costruito il Pont du Gard: le Quattro Stagioni di Vivaldi.

Espanol : Candlelight au Pont du Gard De Mozart à Chopin

Candlelight es una experiencia musical mágica en magníficos lugares iluminados por velas. Disfrute de un concierto en una de las canteras donde se construyó el Pont du Gard: Las Cuatro Estaciones de Vivaldi.

