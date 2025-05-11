Candlelight au Pont du Gard Hommage à Charles Aznavour Pont du Gard Auditorium Pitot Rive droite Remoulins

Candlelight au Pont du Gard Hommage à Charles Aznavour Pont du Gard Auditorium Pitot Rive droite Remoulins dimanche 11 mai 2025.

Candlelight au Pont du Gard Hommage à Charles Aznavour

Pont du Gard Auditorium Pitot Rive droite Avenue du Pont du Gard Remoulins Gard

Tarif : 26 – 26 – 52 EUR

Selon le placement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-05-11 19:30:00

fin : 2025-05-11

Date(s) :

2025-05-11 2025-08-15

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Profite d’un concert dans une des carrières qui a permis de construire le Pont du Gard Concert hommage à Charles Aznavour

.

Pont du Gard Auditorium Pitot Rive droite Avenue du Pont du Gard Remoulins 30210 Gard Occitanie +33 4 66 37 50 99

English : Candlelight at the Pont du Gard Tribute to Charles Aznavour

Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit settings. Enjoy a concert in one of the quarries used to build the Pont du Gard: Concert hommage à Charles Aznavour

German : Candlelight am Pont du Gard Hommage an Charles Aznavour

Candlelight ist ein magisches Musikerlebnis an wunderschönen Orten, die mit Kerzenlicht beleuchtet sind. Genieße ein Konzert in einem der Steinbrüche, in denen die Pont du Gard gebaut wurde: Konzert als Hommage an Charles Aznavour

Italiano : Lume di candela sul Pont du Gard Omaggio a Charles Aznavour

Candlelight è un’esperienza musicale magica in luoghi magnifici a lume di candela. Godetevi un concerto in una delle cave utilizzate per costruire il Pont du Gard: Concerto in omaggio a Charles Aznavour

Espanol : Velas en el Puente del Gard Homenaje a Charles Aznavour

Candlelight es una experiencia musical mágica en magníficos escenarios iluminados por velas. Disfrute de un concierto en una de las canteras utilizadas para construir el Pont du Gard: Concierto en homenaje a Charles Aznavour.

L’événement Candlelight au Pont du Gard Hommage à Charles Aznavour Remoulins a été mis à jour le 2025-06-14 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard