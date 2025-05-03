Candlelight au Pont du Gard Hommage à Hans Zimmer Pont du Gard Auditorium Pitot Rive droite Remoulins

Candlelight au Pont du Gard Hommage à Hans Zimmer Pont du Gard Auditorium Pitot Rive droite Remoulins samedi 3 mai 2025.

Candlelight au Pont du Gard Hommage à Hans Zimmer

Pont du Gard Auditorium Pitot Rive droite Avenue du Pont du Gard Remoulins Gard

Tarif : 24.5 – 24.5 – 52 EUR

Selon le placement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-03

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-05-03 2025-06-08 2025-06-28 2025-07-19 2025-08-23

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Profite d’un concert dans une des carrières qui a permis de construire le Pont du Gard Concert d’hommage à Hans Zimmer

.

Pont du Gard Auditorium Pitot Rive droite Avenue du Pont du Gard Remoulins 30210 Gard Occitanie +33 4 66 37 50 99

English : Candlelight at the Pont du Gard A tribute to Hans Zimmer

Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Enjoy a concert in one of the quarries used to build the Pont du Gard: Hans Zimmer tribute concert

German : Candlelight am Pont du Gard Hommage an Hans Zimmer

Candlelight ist ein magisches Musikerlebnis an wunderschönen Orten, die mit Kerzenlicht beleuchtet sind. Genieße ein Konzert in einem der Steinbrüche, in denen die Pont du Gard gebaut wurde: Tribute-Konzert für Hans Zimmer

Italiano : A lume di candela al Pont du Gard Un omaggio a Hans Zimmer

Candlelight è un’esperienza musicale magica in magnifici luoghi a lume di candela. Godetevi un concerto in una delle cave utilizzate per costruire il Pont du Gard: concerto tributo a Hans Zimmer

Espanol : Velas en el Puente del Gard Homenaje a Hans Zimmer

Candlelight es una experiencia musical mágica en magníficos lugares iluminados por velas. Disfrute de un concierto en una de las canteras utilizadas para construir el Pont du Gard: concierto homenaje a Hans Zimmer.

L’événement Candlelight au Pont du Gard Hommage à Hans Zimmer Remoulins a été mis à jour le 2025-06-14 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard