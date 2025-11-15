Candlelight : Coldplay & Imagine Dragons Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes

Candlelight : Coldplay & Imagine Dragons Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 19:00 – 20:00

Gratuit : non 15,60 € à 46 € Billetterie : feverup.com/fr/nantes/candlelight Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Musiciens : Quatuor à cordes Programme :- Coldplay – Clocks- Imagine Dragons – Radioactive- Coldplay – Adventure of a Lifetime- Coldplay – Fix You- Imagine Dragons – Eyes Closed- Imagine Dragons – Nice to Meet You- Coldplay – The Scientist- Coldplay – feelslikeimfallinginlove- Imagine Dragons – Follow You- Imagine Dragons – Bad Liar- Imagine Dragons – Believer- Coldplay – Sky Full of Stars- Coldplay – Viva la Vida Tout public à partir de 8 ans Durée : 1h

Sémaphore – Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

02 43 29 87 53 https://semaphore-nantes.fr/ contact@semaphore-nantes.fr https://feverup.com/fr/nantes/candlelight