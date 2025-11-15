Candlelight : Coldplay & Imagine Dragons Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes

Candlelight : Coldplay & Imagine Dragons Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes samedi 15 novembre 2025.

Candlelight : Coldplay & Imagine Dragons Samedi 15 novembre, 19h00 Sémaphore – Espace Beaulieu Loire-Atlantique

15,60 € à 46 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T19:00:00+01:00 – 2025-11-15T20:00:00+01:00

Fin : 2025-11-15T19:00:00+01:00 – 2025-11-15T20:00:00+01:00

Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.

Musiciens : Quatuor à cordes

Programme :

– Coldplay – Clocks

– Imagine Dragons – Radioactive

– Coldplay – Adventure of a Lifetime

– Coldplay – Fix You

– Imagine Dragons – Eyes Closed

– Imagine Dragons – Nice to Meet You

– Coldplay – The Scientist

– Coldplay – feelslikeimfallinginlove

– Imagine Dragons – Follow You

– Imagine Dragons – Bad Liar

– Imagine Dragons – Believer

– Coldplay – Sky Full of Stars

– Coldplay – Viva la Vida

Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h

Sémaphore – Espace Beaulieu 9 bd Vincent Gâche, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://feverup.com/fr/nantes/candlelight »}, {« type »: « link », « value »: « https://candlelightexperience.com/fr/ »}]

Expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.