Candlelight : Coldplay & Imagine Dragons Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes

Candlelight : Coldplay & Imagine Dragons Samedi 15 novembre, 19h00 Sémaphore – Espace Beaulieu Loire-Atlantique
15,60 € à 46 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-15T19:00:00+01:00 – 2025-11-15T20:00:00+01:00
Fin : 2025-11-15T19:00:00+01:00 – 2025-11-15T20:00:00+01:00
Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.
Musiciens : Quatuor à cordes
Programme :
– Coldplay – Clocks
– Imagine Dragons – Radioactive
– Coldplay – Adventure of a Lifetime
– Coldplay – Fix You
– Imagine Dragons – Eyes Closed
– Imagine Dragons – Nice to Meet You
– Coldplay – The Scientist
– Coldplay – feelslikeimfallinginlove
– Imagine Dragons – Follow You
– Imagine Dragons – Bad Liar
– Imagine Dragons – Believer
– Coldplay – Sky Full of Stars
– Coldplay – Viva la Vida
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h
Sémaphore – Espace Beaulieu 9 bd Vincent Gâche, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
