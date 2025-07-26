CANDLELIGHT COLDPLAY VS IMAGINE DRAGONS Montpellier

CANDLELIGHT COLDPLAY VS IMAGINE DRAGONS Montpellier samedi 26 juillet 2025.

CANDLELIGHT COLDPLAY VS IMAGINE DRAGONS

Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault

Tarif : 32 – 32 – EUR

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-26

2025-07-26 2025-08-23

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Coldplay VS Imagine Dragons à Montpellier !

Extra Flash ! by Candlelight

Personnalise ton expérience Candlelight et rends-la inoubliable. Flash ! by Candlelight te permet de poser dans un décor magique éclairé par des milliers de bougies et de repartir avec une photo instantanée imprimée sur place.

Programme

Coldplay Clocks

Coldplay Something Just Like This

Imagine Dragons Radioactive

Coldplay Adventure of a Lifetime

Coldplay Fix you

Imagine Dragons Natural

Imagine Dragons Next to Me

Coldplay The Scientist

Imagine Dragons Follow You

Imagine Dragons Bad Liar

Imagine Dragons Believer

Coldplay Sky Full of Stars

Coldplay Viva la Vida

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée

Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight concert: Coldplay VS Imagine Dragons in Montpellier!

German :

Candlelight ist ein magisches Musikerlebnis an wunderschönen, kerzenbeleuchteten Orten. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für dieses Candlelight-Konzert: Coldplay VS Imagine Dragons in Montpellier!

Italiano :

Candlelight è una magica esperienza musicale in magnifiche location a lume di candela. Acquistate subito i biglietti per questo concerto a lume di candela: Coldplay VS Imagine Dragons a Montpellier!

Espanol :

Candlelight es una experiencia musical mágica en magníficos lugares iluminados por velas. ¡Compra ya tus entradas para este concierto Candlelight: Coldplay VS Imagine Dragons en Montpellier!

