CANDLELIGHT COLDPLAY VS. IMAGINE DRAGONS Montpellier
CANDLELIGHT COLDPLAY VS. IMAGINE DRAGONS Montpellier vendredi 3 octobre 2025.
CANDLELIGHT COLDPLAY VS. IMAGINE DRAGONS
Place Albert 1er Montpellier Hérault
Tarif : 31 – 31 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-10-03 2025-11-22 2025-12-04
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Coldplay VS Imagine Dragons à Montpellier !
Programme
Coldplay Clocks
Coldplay Something Just Like This
Imagine Dragons Radioactive
Coldplay Adventure of a Lifetime
Coldplay Fix you
Imagine Dragons Natural
Imagine Dragons Next to Me
Coldplay The Scientist
Imagine Dragons Follow You
Imagine Dragons Bad Liar
Imagine Dragons Believer
Coldplay Sky Full of Stars
Coldplay Viva la Vida
Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .
Place Albert 1er Montpellier 34090 Hérault Occitanie
English :
Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight concert: Coldplay VS Imagine Dragons in Montpellier!
German :
Candlelight ist ein magisches Musikerlebnis an wunderschönen, kerzenbeleuchteten Orten. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für dieses Candlelight-Konzert: Coldplay VS Imagine Dragons in Montpellier!
Italiano :
Candlelight è una magica esperienza musicale in magnifiche location a lume di candela. Acquistate subito i biglietti per questo concerto a lume di candela: Coldplay VS Imagine Dragons a Montpellier!
Espanol :
Candlelight es una experiencia musical mágica en magníficos lugares iluminados por velas. ¡Compra ya tus entradas para este concierto Candlelight: Coldplay VS Imagine Dragons en Montpellier!
