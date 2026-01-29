CANDLELIGHT COLDPLAY VS IMAGINE DRAGONS Montpellier
CANDLELIGHT COLDPLAY VS IMAGINE DRAGONS Montpellier samedi 7 février 2026.
CANDLELIGHT COLDPLAY VS IMAGINE DRAGONS
Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault
Tarif : 29.5 – 29.5 – EUR
Début : 2026-02-07
fin : 2026-04-11
2026-02-07 2026-03-07 2026-04-11
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Coldplay VS Imagine Dragons à Montpellier !
Extra Flash ! by Candlelight
Personnalise ton expérience Candlelight et rends-la inoubliable. Flash ! by Candlelight te permet de poser dans un décor magique éclairé par des milliers de bougies et de repartir avec une photo instantanée imprimée sur place.
Programme
Coldplay Clocks
Coldplay Something Just Like This
Imagine Dragons Radioactive
Coldplay Adventure of a Lifetime
Coldplay Fix you
Imagine Dragons Natural
Imagine Dragons Next to Me
Coldplay The Scientist
Imagine Dragons Follow You
Imagine Dragons Bad Liar
Imagine Dragons Believer
Coldplay Sky Full of Stars
Coldplay Viva la Vida
Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée
Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight concert: Coldplay VS Imagine Dragons in Montpellier!
