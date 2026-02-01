CANDLELIGHT COLDPLAY VS IMAGINE DRAGONS PALAIS DES CONGRÈS Perpignan
CANDLELIGHT COLDPLAY VS IMAGINE DRAGONS PALAIS DES CONGRÈS Perpignan dimanche 22 février 2026.
CANDLELIGHT COLDPLAY VS IMAGINE DRAGONS
PALAIS DES CONGRÈS 1 Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 24.5 – 24.5 – 55
Début : 2026-02-22 20:00:00
2026-02-22
Au Palais des Congrès, Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.
PALAIS DES CONGRÈS 1 Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
At the Palais des Congrès, Candlelight offers you magical musical experiences in magnificent candlelit venues.
